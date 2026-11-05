'दिल में बनी जगह समय नहीं मिटा सकता', Cristiano Ronaldo का पूरा भावुक संदेश हिंदी में पढ़ें

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। पुर्तगाल के दिग्‍गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्‍डो ने गुरुवार को अंतरराष्‍ट्रीय फुटबॉल से संन्‍यास लिया। फुटबॉल की पिच पर रिकॉर्ड्स बुक को तितर-बितर करने वाले रोनाल्‍डो ने एक वीडियो जारी करके संन्‍यास की घोषणा की। चलिए आपको बताते हैं कि रोनाल्‍डो ने अपने संन्‍यास पर क्‍या कहा और किसका आभार जताया।

रोनाल्‍डो का भावुक संदेश 'राष्ट्रीय टीम के साथ मैदान पर मेरा सफर अब समाप्त हो रहा है। वह दिन आ गया है, जब मैं नंबर-7 की जर्सी आप सभी को सौंप रहा हूं। मैंने इसे कभी केवल अपनी जर्सी नहीं माना। पिछले 23 वर्षों तक इसे पहनना, इसकी गरिमा बनाए रखना और दुनिया भर के मैदानों पर पुर्तगाल का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए सम्मान और जिम्मेदारी रही। यह फैसला आसान नहीं था।'

'इसमें दिल की भी अहम भूमिका रही। अगस्त 2003 में शुरू हुए इस सफर ने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। पीछे मुड़कर देखता हूं तो मैच, गोल, रिकार्ड और ट्राफियों के साथ उन लोगों के चेहरे भी याद आते हैं, जो इसका हिस्सा बने।'

प्रवासी लोग, जिन्हें 90 मिनट के खेल में पुर्तगाल अपने करीब लगा, और वे लाखों पुर्तगाली, जिनसे मैं कभी मिला नहीं, लेकिन जो मेरी जिंदगी का हिस्सा रहे। फुटबॉल लोगों की भावनाओं से कहीं बढ़कर है। मैंने हमेशा अपनी सीमाएं पार करने, जीतने, सर्वश्रेष्ठ बनने और इतिहास रचने की कोशिश की।'

मेरा सबकुछ सफल रहा 'यादगार जीतें मिलीं, तो कुछ हार का दर्द आज भी है। गोल भुला दिए जाते हैं, ट्राफियां संग्रहालयों में रखी जाती हैं और रिकार्ड टूटते हैं, लेकिन लोगों के दिलों में बनी जगह समय नहीं मिटा सकता। अगर मेरे किसी गोल से आपने खुशी पाई, किसी को गले लगाया, मुश्किल पल भुलाया या अपने देश पर गर्व किया, तो मेरा सबकुछ सफल रहा।'

'साथियों, हर दौड़, गले मिलने, बहस, जीत और हार के लिए धन्यवाद। आपका कप्तान होना सम्मान था और आप मेरी कहानी का हिस्सा हैं। कोच, अधिकारी, डाक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, उपकरण स्टाफ, परिवार और साथ देने वाले सभी लोगों का आभार। हम हमेशा एकजुट रहे।'