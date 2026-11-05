Cristiano Ronaldo retirement: अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से छूटा '7' का साथ, रिकॉर्ड का बादशाह बनकर ली विदाई

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। दुनिया के महानतम फुटबॉलरों में शुमार क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब पुर्तगाल की 7 नंबर की जर्सी में नजर नहीं आएंगे। छह विश्व कप खेलने, यूरोपीय चैंपियन बनने और अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड अपने नाम रखने वाले 41 वर्षीय रोनाल्डो ने गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी।

इसके साथ ही पुर्तगाल के साथ 23 साल तक चले उनके शानदार सफर का पटाक्षेप हो गया। हालांकि, वह क्लब फुटबॉल खेलते रहेंगे और सऊदी अरब के अल नस्र के साथ इस सत्र के अंत तक अपना क्लब करियर जारी रखने की उम्मीद है।

रोनाल्‍डो ने क्‍या कहा रोनाल्डो ने इंटरनेट मीडिया पर वीडियो संदेश जारी करते हुए अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की। उन्होंने कहा, 'पुर्तगाल के लोगों, वह दिन आ गया है जब मैं अपनी राष्ट्रीय टीम की नंबर सात जर्सी सौंप रहा हूं। 23 वर्षों तक इसे पहनना मेरे लिए सम्मान की बात रही। अब इसे भविष्य को सौंपने का समय है।'

रोनाल्डो के नेतृत्व में पुर्तगाल ने 2016 में पहली बार यूरो कप जीता और 2019 तथा 2025 में नेशंस लीग का खिताब अपने नाम किया। 2004 में यूरो कप के फाइनल में पहुंचने के बाद टीम 2006 विश्व कप में चौथे स्थान पर रही। 2022 विश्व कप में उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन क्वार्टर फाइनल तक पहुंचना रहा।