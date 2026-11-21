एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आयुष्मान खुराना की फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' (Yeh Prem Mol Liya) रिलीज से पहले ही चर्चाओं में है। फैमिली ड्रामा जॉनर के लिए मशहूर सूरज बड़जात्या एक बार फिर पारिवारिक कहानी बड़े पर्दे पर लेकर आ रहे हैं।

यूं तो आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) और शरवरी (Sharvari) स्टारर यह फिल्म 27 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, लेकिन इसके बाद यह ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी दस्तक देगी। थिएटर्स के बाद 'ये प्रेम मोल लिया' किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कब रिलीज हो सकती है? जानिए इस बारे में...

कब ओटीटी पर आएगी ये प्रेम मोल लिया? सूरज बड़जात्या निर्देशित फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' के थिएटर्स रिलीज का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगले हफ्ते सिनेमाघरों में आ रही यह फिल्म बाद में ओटीटी पर आएगी। आमतौर पर हिंदी फिल्में 45 या फिर 60 दिनों के बीच थिएटर्स के बाद ओटीटी पर आती हैं और 'ये प्रेम मोल लिया' के साथ भी ऐसा होगा। वह भी डेढ़ या दो महीने के बीच ही ओटीटी पर दस्तक दे सकती है।

किस ओटीटी पर रिलीज होगी ये प्रेम मोल लिया? अब सबसे बड़ा सवाल कि 'ये प्रेम मोल लिया' किस ओटीटी पर आएगी? इसका पता भी चल गया है। यह फिल्म सिनेमाघरों में अपना सफर पूरा करने के बाद अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) पर स्ट्रीम होगी। फिल्म के ऑफिशियल पोस्टर्स पर इस प्लेटफॉर्म का नाम दिया गया है। हालांकि, मेकर्स ने अभी तक फिल्म की ओटीटी रिलीज डेट या प्लेटफॉर्म का खुलासा नहीं किया है।