अंकित सिंह तोमर, मुंबई। सलमान खान को सिनेमा का सुपरस्टार बनाने में निर्देशक सूरज बड़जात्या (Sooraj Barjatya) का बड़ा योगदान रहा है। भाईजान के करियर की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म मैंने प्यार किया, सूरज के डायरेक्शन में 37 साल पहले आई थी। इस वक्त निर्देशक सूरज बड़जात्या अपनी अपकमिंग फिल्म ये प्रेम मोल लिया के प्रमोशन में बिजी हैं।

इस दौरान दैनिक जागरण संग खास बातचीत में सूरज से ये सवाल पूछा गया कि क्या भविष्य में वह सलमान खान (Salman Khan) के प्रेम किरदार को दोबारा पर्दे पर वापस ले आएंगे। इसको लेकर उन्होंने बड़ा हिंट दिया है।