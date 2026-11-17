एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। साल 1989 में आई फिल्म ‘मैंने प्यार किया’ (Maine Pyaar Kiya) को 37 साल हो गए हैं। इस फिल्म से सूरज बड़जात्या ने बतौर निर्देशक अपने करियर की शुरुआत की थी।

'मैंने प्यार किया' के जरिए सूरज बड़जात्या ने दर्शकों को रोमांस, परिवार और परंपरा की अपनी दुनिया से रूबरू कराया था। अब वह अपनी आने वाली फिल्म ‘ये प्रेम मोल लिया’ में अपनी पहली फिल्म से जुड़ी एक खास चीज लेकर आ रहे हैं।

फिर नजर आएगी गणेश मूर्ति खबरों के मुताबिक, ‘मैंने प्यार किया’ में दिखाई गई गणपति की मूर्ति अब उनकी नई फिल्म में भी नजर आएगी। सूरज बड़जात्या के लिए यह उनकी पहली फिल्म की यादों को फिर से ताजा करने जैसा है। सलमान खान और भाग्यश्री की फिल्म ‘मैंने प्यार किया’ को दर्शकों ने बहुत पसंद किया था। यह हिंदी सिनेमा की यादगार प्रेम कहानियों में से एक है।

अलग-अलग समय पर बनी थीं दोनों फिल्में अब 37 साल बाद सूरज बड़जात्या अपनी नई पारिवारिक फिल्म में उसी फिल्म से जुड़ी एक खास चीज दिखाने जा रहे हैं। ‘मैंने प्यार किया’ देखने वाले दर्शकों के लिए यह काफी खास होगा। दोनों फिल्में अलग-अलग समय में बनी हैं, लेकिन गणपति की यह मूर्ति उन्हें एक-दूसरे से जोड़ती है। सूरज बड़जात्या की फिल्मों में हमेशा परिवार, पूजा-पाठ और पुरानी परंपराओं को खास जगह दी जाती है। यह मूर्ति भी उनकी फिल्मों से जुड़ी इसी सोच को दिखाती है। सच ही है, कुछ चीजें और कुछ परंपराएं हमेशा संभालकर रखनी चाहिए।

यह बरजात्या के सिनेमा में निरंतरता को भी दर्शाता है, जहां परंपराएं, रीति-रिवाज और जाने-पहचाने पारिवारिक तौर-तरीके हमेशा से ही कहानी कहने का हिस्सा रहे हैं। सच तो यह है कि कुछ मूल्य और कुछ चीजें हमेशा संजोकर रखने लायक होती हैं।