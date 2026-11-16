क्या फिर चलेगा 'प्रेम' का जादू? 20 कलाकारों के बीच रिलीज होगा आयुष्मान-शरवरी की Ye Prem Mol Liya का ट्रेलर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सूरज बड़जात्या की आने वाली फैमिली एंटरटेनर 'ये प्रेम मोल लिया' 27 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म के गानों ने पहले ही धूम मचा दी है। झूमका पटोला और इसका टाइटल सॉन्ग लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं।

ट्रेलर को सामने आया अपडेट गानों के आने के बाद दर्शकों को इसके ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार है। इस एक्साइटमेंट को देखते हुए अब इसे लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। आइए जानते हैं आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) और शरवरी वाघ (Sharvari Wagh) की फिल्म का ट्रेलर कब रिलीज होगा?

कब रिलीज होगा ये प्रेम मोल लिया का ट्रेलर? 'ये प्रेम मोल लिया' (Yeh Prem Mol Liya) के मेकर्स 18 नवंबर को इसका मोस्ट अवेटेड ट्रेलर रिलीज करने की तैयारी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि यह लॉन्च हाल के समय के सबसे बड़े फिल्म इवेंट्स में से एक होगा, जिसमें फिल्म की स्टार कास्ट के लगभग 20 कलाकार एक साथ नजर आएंगे।

ट्रेलर लॉन्च में मौजूद होगी पूरी स्टारकास्ट आयुष्मान खुराना और शरवरी स्टारर 'ये प्रेम मोल लिया' में अनुपम खेर, सुप्रिया पाठक, सीमा पाहवा, सौम्या टंडन, स्वानंद किरकिरे, श्रुति सेठ, शाद रंधावा, गिरीश कुलकर्णी, राजेश कुमार और कई अन्य कलाकार भी शामिल हैं। ट्रेलर लॉन्च के मौके पर लगभग पूरी स्टार कास्ट की मौजूदगी, एक ऐसी फिल्म के लिए एक बड़ी सभा जैसा माहौल बनाएगी, जो परिवार और रिश्तों को सबसे अहम मानती है।