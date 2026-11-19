एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सूरज बड़जात्या की फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' (Yeh Prem Mol Liya) का हाल ही में ट्रेलर लॉन्च हुआ। इसमें आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) और शरवरी मुख्य भूमिकाओं में हैं। उनके अलावा इसमें अनुपम खेर, सुप्रिया पाठक और सीमा पाहवा जैसे कलाकार भी नजर आएंगे।

बुधवार को मुंबई में फिल्म का ट्रेलर लॉन्च इवेंट रखा गया था जिसमें फिल्म की कास्ट और क्रू के सभी लोग मौजूद थे। ट्रेलर लॉन्च के दौरान, जब बड़जात्या से पूछा गया कि बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर' और 'पुष्पा' जैसी एक्शन फिल्मों के अच्छा प्रदर्शन करने के बीच उन्होंने 'ये प्रेम मोल लिया' जैसी फिल्म क्यों बनाई, तो उन्होंने इसका बड़ी ही सादगी के साथ जवाब दिया।

सूरज बड़जात्या ने दिया मजेदार जवाब सूरज बड़जात्या ने कहा,'हम अपनी थाली में अलग-अलग तरह के व्यंजन चाहते हैं। 'धुरंधर' एक बेहतरीन फिल्म है। लेकिन जैसे हम सुबह भजन सुनते हैं, दोपहर में सोना चाहते हैं और शाम को कुछ हल्का-फुल्का नाश्ता करना चाहते हैं, ठीक उसी तरह अगर 'धुरंधर' जैसी फिल्में हैं, तो हमें इसकी ('ये प्रेम मोल लिया') भी जरूरत है।'