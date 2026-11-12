Shreya Ghoshal की आवाज में छा गया नया छठ गीत, इंटरनेट पर वायरल 'ये प्रेम मोल लिया' का 'बुलाए छठी मइया' गाना

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सूरज बड़जात्या की फैमिली ड्रामा 'ये प्रेम मोल लिया' (Yeh Prem Mol Liya) का नया गीत जारी हो गया है। यह एक छठ गीत है जिसे छठ पूजा से ठीक पहले जारी किया गया है।

सोशल मीडिया पर जैसे ही 'ये प्रेम मोल लिया' का गीत आया, ये इंटरनेट पर वायरल हो गया। इस गीत में घाट पर छठ पूजा और उसकी आस्था दिखाई गई है।

श्रेया घोषाल का छठ गीत

'ये प्रेम मोल लिया' का नया गीत 'बुलाए छठी मां' (Bulaaye Chhathi Maa) है। छठ पूजा कल यानी शुक्रवार से शुरू हो रहा है और आज (12 नवंबर) को मेकर्स ने छठ पर बना नया गाना रिलीज कर दिया है। यह गाना छठी मां की पूजा-आस्था और परिवार के मिलने पर बना है।

इस गीत में शरवरी वाघ (Sharvari Wagh) और आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) देसी लुक में दिखाई दे रहे हैं। उनकी केमिस्ट्री भी काबिल-ए-तारीफ है। चंद घंटों में वायरल हुआ गाना इस छठ गीत को श्रेया घोषाल ने केशव आनंद के साथ गाया है। गाने के बोल मनोज मुंतशिर ने लिखे हैं। वहीं, गीत का संगीत हिमेश रेशमिया ने तैयार किया है। आवाज, बोल और संगीत... तीनों 'बुलाए छठी मां' को दिल छूने वाला बनाता है। यह गीत कुछ ही घंटों में इंटरनेट पर वायरल हो गया है। इसे YouTube पर कुछ ही घंटों में 30 लाख से ज्यादा व्यूज मिल गए हैं। यह दिखाता है कि लोगों को ये गीत कितना पसंद आ रहा है।