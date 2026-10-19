Himesh Reshammiya के 'गरबा एंथम' पर फाल्गुनी पाठक ने दी धांसू परफॉर्मेंस, आयुष्मान और शरवरी ने लगाए चार चांद

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मां का आशीर्वाद लेने से लेकर गरबा की धुनों पर झूमने तक, आयुष्मान खुराना और शरवरी ने फाल्गुनी पाठक की नवरात्रि सेलिब्रेशन में ‘ये प्रेम मोल लिया’ का उत्सवी रंग बिखेर दिया। दोनों कलाकार मुंबई में आयोजित फाल्गुनी पाठक की गरबा नाइट में शामिल हुए, जहां उन्होंने दांडिया क्वीन के साथ अपनी फिल्म के फेस्टिव ट्रैक ‘जय अंबे’ की सफलता का जश्न मनाया। यह गाना Sooraj Sir की आने वाली फैमिली एंटरटेनर फिल्म का हिस्सा है।

फाल्गुनी पाठक (Falguni Pathak) के साथ झूमे आयुष्मान-शरवरी शाम की शुरुआत भक्ति और आस्था के साथ हुई। आयुष्मान (Ayushmann Khurrana) और शरवरी (Sharvari Wagh) ने मां के दरबार में पहुंचकर पूजा-अर्चना की और आशीर्वाद लिया। रंग-बिरंगे पारंपरिक परिधानों में सजे दोनों कलाकार पूजा की रस्में निभाते नजर आए। इसके बाद माहौल पूरी तरह उत्सव के रंग में रंग गया।

ये प्रेम मोल लिया में म्यूजिक है शानदार Sooraj Barjatya की फिल्मों में संगीत हमेशा से एक अहम हिस्सा रहा है। ‘मैंने प्यार किया’ और ‘हम आपके हैं कौन..!’ से लेकर ‘हम साथ-साथ हैं’ तक, उनकी फिल्मों के गाने आज भी शादियों, पारिवारिक समारोहों और त्योहारों की रौनक बढ़ाते हैं। ‘ये प्रेम मोल लिया’ के साथ सूरज एक बार फिर अपनी खास फैमिली एंटरटेनर शैली में लौट रहे हैं, जहां संगीत एक बार फिर अहम भूमिका निभाता नजर आएगा।