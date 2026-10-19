Himesh Reshammiya के 'गरबा एंथम' पर फाल्गुनी पाठक ने दी धांसू परफॉर्मेंस, आयुष्मान और शरवरी ने लगाए चार चांद
आयुष्मान खुराना और शरवरी वाघ ने फाल्गुनी पाठक के साथ हिमेश रेशमिया के गरबा एंथम पर धांसू परफॉर्मेंस दी।
HighLights
फाल्गुनी पाठक संग आयुष्मान-शरवरी ने किया गरबा
नवरात्र महोत्सव में लगाए चार चांद
हिमेश रेशमिया के गाना बना 'गरबा एंथम'
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मां का आशीर्वाद लेने से लेकर गरबा की धुनों पर झूमने तक, आयुष्मान खुराना और शरवरी ने फाल्गुनी पाठक की नवरात्रि सेलिब्रेशन में ‘ये प्रेम मोल लिया’ का उत्सवी रंग बिखेर दिया। दोनों कलाकार मुंबई में आयोजित फाल्गुनी पाठक की गरबा नाइट में शामिल हुए, जहां उन्होंने दांडिया क्वीन के साथ अपनी फिल्म के फेस्टिव ट्रैक ‘जय अंबे’ की सफलता का जश्न मनाया। यह गाना Sooraj Sir की आने वाली फैमिली एंटरटेनर फिल्म का हिस्सा है।
फाल्गुनी पाठक (Falguni Pathak) के साथ झूमे आयुष्मान-शरवरी
शाम की शुरुआत भक्ति और आस्था के साथ हुई। आयुष्मान (Ayushmann Khurrana) और शरवरी (Sharvari Wagh) ने मां के दरबार में पहुंचकर पूजा-अर्चना की और आशीर्वाद लिया। रंग-बिरंगे पारंपरिक परिधानों में सजे दोनों कलाकार पूजा की रस्में निभाते नजर आए। इसके बाद माहौल पूरी तरह उत्सव के रंग में रंग गया।
दोनों ने स्टेज पर पहुंचकर दर्शकों का अभिवादन किया और फाल्गुनी पाठक के साथ गरबा किया। हजारों लोगों की मौजूदगी में उनकी इस खास मौजूदगी ने फिल्म के संगीत को नवरात्रि के जश्न का हिस्सा बना दिया।
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फिल्म के मेकर्स के लिए यह खास मौका ‘जय अंबे’ (Jai Ambe Bol) को मिल रहे प्यार का जश्न मनाने का एक शानदार तरीका रहा। गरबा और नवरात्रि का जश्न हमेशा से ऐसे गानों से जुड़ा रहा है, जो लोगों को एक साथ थिरकने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसे में फाल्गुनी पाठक की गरबा नाइट इस गाने और फिल्म के लीड एक्टर्स के लिए दर्शकों से जुड़ने का एक खास मौका बन गई। मुंबई की नवरात्रि संस्कृति में फाल्गुनी पाठक के संगीत की खास जगह है, जिसने इस शाम को और भी यादगार बना दिया।
ये प्रेम मोल लिया में म्यूजिक है शानदार
Sooraj Barjatya की फिल्मों में संगीत हमेशा से एक अहम हिस्सा रहा है। ‘मैंने प्यार किया’ और ‘हम आपके हैं कौन..!’ से लेकर ‘हम साथ-साथ हैं’ तक, उनकी फिल्मों के गाने आज भी शादियों, पारिवारिक समारोहों और त्योहारों की रौनक बढ़ाते हैं। ‘ये प्रेम मोल लिया’ के साथ सूरज एक बार फिर अपनी खास फैमिली एंटरटेनर शैली में लौट रहे हैं, जहां संगीत एक बार फिर अहम भूमिका निभाता नजर आएगा।
हिमेश रेशमिया का 'गरबा एंथम'
'जय अम्बे' को हिमेश रेशमिया (Himesh Reshammiya) और श्रेया घोषाल (Shreya Ghoshal) ने गाया है वहीं हिमेश ने ही इसे कंपोज किया है। इसके बोल मयूर पूरी ने लिखे हैं।
सूरज बड़जात्या (Sooraj Barjatya) के निर्देशन में बनी ‘ये प्रेम मोल लिया’ (Yeh Prem Mol Liya) में आयुष्मान खुराना और शरवरी मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म का निर्माण राजश्री प्रोडक्शंस ने महावीर जैन फिल्म्स के साथ मिलकर किया है। यह फिल्म 27 नवंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
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