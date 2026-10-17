29 सालों से दुर्गा पंडालों की शान बना हुआ है Lakhbir Singh Lakkha का कल्ट भजन, नवरात्र में हर घर में देता है सुनाई

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। लखबीर सिंह लक्खा ने माता रानी के कई आइकॉनिक भजन गाए हैं। उनके गाए भजन नवरात्र पर जरूर सुनाई देते हैं। इनमें से ही एक भजन ऐसा है जो 9 दिनों तक पंडाल के साथ-साथ हर घर में सुना जा सकता है। यह गीत 29 साल पहले बनाया गया था और आज भी दुर्गा पंडालों की शान बना हुआ है।

हर घर में गूंजता है माता-रानी का भजन इस भजन की खासियत ये है कि यह दुर्गा पंडालों की शान तो है ही साथ ही यह नवरात्र के 9 दिनों तक हर घर में में सुना जा सकता है। इसे सिंगर लखबीर सिंह लक्खा ने 1997 में गाया था और 29 सालों बाद भी यह माता रानी के दरबार की शान बना हुआ है। इस भजन के बोल हैं- प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी (Pyara Saja Hai Tera Dwar Bhawani)।