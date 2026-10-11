30 सालों से नवरात्र में गूंज रहा है पुराना भजन, पंजाबी सिंगर की 'बुलंद' आवाज में है अमर भक्ति गीत

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शारदीय नवरात्र आज से शुरू हो रहे हैं। मां शेरावाली के समर्पित साल के ये 9 दिन बेहद खास और अहम माने जाते हैं। इस वजह से सिनेमा जगत के इतिहास में माता के भजनों का काफी चलन देखने को मिलता है।

इस आधार पर आज हम आपको एक ऐसे भक्ति गीत के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे 30 साल पहले रिलीज किया गया था और आज भी नवरात्र के दिनों में ये गाना काफी बजता है। इस माता भजन को एक मशहूर पंजाबी सिंगर ने अपनी बुलंद आवाज में गाकर अमर किया है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं-

30 सालों से अमर है माता भजन माता भजन और बॉलीवुड का नाता काफी पुराना है। मोहम्मद रफी साहब से लेकर सोनू निगम तक तमाम गायकों ने सिनेमा के माता भजनों को गाया है। लेकिन माता भजन के मामले में इन सबसे आगे अगर कोई रहा है, तो वह मशहूर पंजाबी गायक लखबीर सिंह लक्खा (Lakhbir Singh Lakkha) रहे हैं, जिन्होंने माता रानी के गीतों को आकर लोकप्रियता हासिल की है।

आते है हर साल नौरात्रे माते के... गीत की खासियत ये है कि इस माता भजन में मां दुर्गा के नौ रूपों के हर दिन की विशेषता और महत्व का गुणगान किया गया है। जिसका आधार ये है कि अगर जिस किसी भी को नवरात्र के बारे में नहीं पता है, वह इस भजन को सुनकर आसानी से इन पवित्र नौ दिनों की वैल्यू समझ सकता है।