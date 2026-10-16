22 साल पुराने Alka Yagnik के गाने से कॉपी हुआ Shreya Ghoshal का नया ट्रैक? सुनते ही कल्ट गीत की आ जाएगी याद

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड में रीमेक बनाने का चलन तो काफी पुराना है लेकिन कई बार नए गाने ऐसे भी बनते हैं जिन्हें सुनते ही पुराने कल्ट गानों की याद आ जाती है। एक ऐसा ही गीत है श्रेया घोषाल की आवाज में रिलीज हुआ है जिसे सुनते ही 22 साल पुराने एक टाइमलेस ट्रैक की याद आ जाएगी।

क्या 22 साल पुराने गाने से प्रेरित है नया सॉन्ग? ये गाना श्रेया घोषाल (Shreya Ghoshal) ने नवंबर में रिलीज होने वाली सूरज बड़जात्या की फैमिली एंटरटेनर 'ये प्रेम मोल लिया' का है। जिसमें आयुष्मान खुराना और शरवरी वाघ नजर आएंगे। हाल ही में रिलीज किए गए इस ट्रैक का टाइटल है 'झुमका पटोला' (Jhumka Patola)। यह गीत एक दिन पहले ही रिलीज हुआ और इसे यट्यूब पर अब तक 15 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं।

दिलचस्प बात ये है कि 'झुमका पटोला' को भी हिमेश रेशमिया ने कंपोज किया है वहीं गाने के लिरिक्स उनकी वाइफ सोनिया कपूर रेशमिया ने लिखे हैं। इस गाने को सुनते ही 22 साल पुराने उस कल्ट ट्रैक की याद आ जाती है।

यूजर्स ने किए ऐसे कमेंट्स कई यूजर्स ने इस बात को नोटिस किया और कमेंट सेक्शन में अपने दिल की बात लिख दी। एक ने लिखा, 'इसकी शुरुआत उदित नारायण और अलका याग्निक के गाने जैसी लग रही है- ओ सोनिया ओ माहिया ओ जिंदगी का गुजारा तेरे बिन नहीं होना'। एक ने लिखा, 'पूरी तरह से 90's की वाइब'। एक ने कमेंट किया, 'श्रेया घोषाल और हिमेश रिमेश की जोड़ी कमाल की है'।