आ गया 'नवरात्रि का एंथम', आयुष्मान की Yeh Prem Mol Liya का नया गाना; हिमेश का आवाज में 'जय माता' की गूंज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हम आपके कौन हैं और प्रेम रतन धन पायो जैसी कई कल्ट क्लासिक फिल्में बनाने वाले निर्देशक सूरज बड़जात्या आने वाले समय में फिल्म ये प्रेम मोल लिया (Yeh Prem Mol Liya) लेकर आ रहे हैं। जिसमें आयुष्मान खुराना और शरवरी वाघ अहम किरदार में नजर आएंगे।

फैमिली ड्रामा जॉनर की ये प्रेम मोल लिया की एक और नया गाना रिलीज कर दिया गया है, जो नवरात्रि स्पेशल माना जा रहा है। इस गीत को मशहूर गायक हिमेश रेशमिया ने गाया है। आइए जानते हैं कि वह कौन सा गीत है।

ये प्रेम मोल लिया का नया गाना हुआ रिलीज राजश्री प्रोडक्शंस के बैनर तले बनने वाली ये प्रेम मोल लिया का जश्न अब और भी खास हो गया है। फिल्म के टाइटल ट्रैक के बाद नया गाना ‘जय अंबे बोल... (Jai Ambe Bol) रिलीज कर दिया है। हिमेश रेशमिया का यह जोशीला गरबा गीत नवरात्रि के रंग और उत्साह को फिल्म की संगीत यात्रा में लेकर आता है।

फिल्म का टाइटल ट्रैक ये प्रेम मोल लिया पहले ही दर्शकों को फिल्म की भावनात्मक दुनिया से जोड़ चुका है। आयुष्मान और शरवरी की जोड़ी के साथ यह गाना प्यार, रिश्तों और परिवार की खूबसूरत झलक पेश करता है। अब ‘जय अंबे बोल’ के साथ फिल्म के संगीत में एक अलग ही रंग देखने को मिल रहा है। 11 अक्टूबर 2026 से शुरू होने वाले शारदीय नवरात्रि में हिमेश रेशमिया का ये गाना यकीनन घूम मचाता हुआ नजर आएगा।