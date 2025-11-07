Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Kama Sutra से मानसून वेडिंग तक, Mira Nair की इन 5 फिल्मों ने दुनियाभर में कमाया नाम, बिल्कुल भी ना करें मिस

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 10:18 PM (IST)

    Mira Nair: मुंबई की सड़कों से लेकर न्यूयॉर्क की प्रवासी दुविधाओं तक, मीरा नायर की फिल्मों ने संस्कृतियों को जोड़ा है और सीमाओं को तोड़ा है, जिससे वह एक वैश्विक कहानीकार बन गई हैं। यहां जानें उनकी मस्ट वॉच 5 फिल्मों के बारे में जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए।

    prefferd source google
    Hero Image

    मीरा नायर की ये पांच फिल्में हैं मस्ट वॉच

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मीरा नायर ने वर्ल्ड सिनेमा में एक अनूठी जगह बनाने में चार दशक से भी ज्यादा समय बिताया है। ओडिशा में जन्मी इस फिल्मकार को दक्षिण एशियाई कहानियों को उनकी प्रामाणिकता से समझौता किए बिना वैश्विक पर्दे पर लाने के लिए लंबे समय से जाना जाता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस हफ्ते उनका काम फिर से चर्चा में है जब उनके बेटे जोहरान ममदानी ने 4 नवंबर को न्यूयॉर्क शहर के मेयर का चुनाव जीता और शहर के इतिहास में सबसे कम उम्र के और पहले मुस्लिम मेयर बने। इसी बीच मीरा नायरे की फिल्मों को लेकर काफी लोग सर्च कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि मीरा नायर के ज्यादातर प्रोजेक्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। आइए जानते हैं मीरा नायर की कौन-कौन सी फिल्में आप ओटीटी पर आप स्ट्रीम कर सकते हैं।

    अगर आप वीकेंड पर कुछ देखने की योजना बना रहे हैं, तो पेश हैं उनकी कला को प्रदर्शित करने वाली पांच फिल्में और सीरीज।

    सलाम बॉम्बे (1988)

    मीरा नायर की पहली फिल्म अब तक फिल्माए गई स्ट्रीट लाइफ जीवन के सबसे सशक्त चित्रणों में से एक है। कहानी दस साल के कृष्णा की है, जिसे उसकी मां ने छोड़ दिया है और मुंबई में अकेले रहने को मजबूर है। वह सड़क किनारे एक चाय की दुकान पर काम करके गुजारा करता है और घर लौटने के लिए 500 रुपये बचाने का सपना देखता है। रास्ते में उसकी दोस्ती चिल्लम (एक नशेड़ी), सोला साल (एक वेश्यालय में फंसी एक युवती), और मंजू (एक डर और उपेक्षा में जी रही एक बच्ची) से होती है। सलाम बॉम्बे! दशकों बाद भी लोगों की यादों में ताजा है।

    bombay

    स्ट्रीमिंग- जियो हॉटस्टार और अमेजन प्राइम वीडियो

    कामसूत्र (1997)

    यह ऐतिहासिक कामुक प्रेमकथा 16वीं सदी के भारत में रची गई है। इसकी कहानी एक उत्साही दासी माया और उसकी राजसी मालकिन तारा पर केंद्रित है। बदले की भावना से, माया, तारा के भावी पति को बहकाती है और उसे दरबार से निकाल दिया जाता है। फिर उसे एक शिक्षक अपने साथ ले जाता है, जो उसे वैश्या बनने की कला सिखाता है। आखिरकार वह महल लौटती है और इच्छा और शक्ति की एक दुखद कहानी में उनके भाग्य को एक साथ पिरो देती है।

    mira nair

    स्ट्रीमिंग: Apple TV +


    मानसून वेडिंग (2001)

    एक आनंदमय लेकिन भावनात्मक रूप से बहुस्तरीय सामूहिक ड्रामा, 'मानसून वेडिंग' दिल्ली में एक पंजाबी परिवार की उथल-पुथल को दर्शाती है, जहां वे एक भव्य अरेंज मैरिज की तैयारी करते हैं। बारिश से भीगे चार दिनों में, दुल्हन एक सीक्रेट लव रिलेशन से जूझती है, जबकि उसका पिता आर्थिक और भावनात्मक दबाव से जूझता है। यह फिल्म कॉमेडी, म्यूजिक, दबे हुए रहस्यों और पारिवारिक कलह का मिश्रण है, जो प्रेम और मन की शांति का एक सच्चा उत्सव है।

    wedding

    स्ट्रीमिंग: YouTube

    द नेमसेक (2006)

    झुम्पा लाहिड़ी के बेस्टसेलिंग उपन्यास पर आधारित यह फिल्म न्यूयॉर्क में बंगाली प्रवासियों के घर जन्मे गोगोल गांगुली के जीवन पर आधारित है। अपने नाम से शर्मिंदा और अमेरिकी जीवन में ढलने की चाहत में, वह अपनी जड़ों से दूर हो जाता है, जब तक कि त्रासदी उसे पहचान, अपनेपन और विरासत के बोझ से जूझने के लिए मजबूर नहीं कर देती। समान रूप से कोमल और हृदयविदारक, द नेमसेक नायर की सबसे भावनात्मक रूप से प्रभावित करने वाली कहानियों में से एक है।

    namesake

    स्ट्रीमिंग: JioHotstar

    अ सूटेबल बॉय (2020)

    नायर की पहली लंबी वेब सीरीज विक्रम सेठ के उपन्यास को आजादी के बाद के भारत में एक पीरियड ड्रामा में रूपांतरित करती है। कहानी लता पर केंद्रित है, जिसकी मां उसके लिए एक लड़का ढूंढ़ रही है। कबीर, हरेश और अमित के बीच फंसी लता की यात्रा, नए स्वतंत्र राष्ट्र के परंपरा और आधुनिकता के बीच संघर्ष को दर्शाती है।

    boy (1)

    स्ट्रीमिंग: नेटफ्लिक्स

    यह भी पढ़ें- विदेश में बेटा बना मेयर, तो सोशल मीडिया पर क्यों हो रही मां Mira Nair के 'काम सूत्र' मूवी की चर्चा?