Vedaa OTT Release: ओटीटी पर भी होगा Akshay Kumar और जॉन अब्राहम का क्लैश, कहां स्ट्रीम होगी वेदा?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Vedaa OTT Release When And Where: बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों के बीच क्लैश के किस्से तो खूब सुने होंगे। लेकिन अब ओटीटी पर भी मूवीज के बीच भिड़ंत देखने को मिलती है। इस कड़ी में नया नाम सुपरस्टार जॉन अब्राहम (John Abraham) की फिल्म वेदा का शामिल हो रहा है, जो अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की इस फिल्म के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी।

खास बात ये है कि वेदा एक अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। ऐसे में आइए जानते हैं कि वेदा (Vedaa) ओटीटी पर कब और कहां ऑनलाइन स्ट्रीम होने वाली है।