सबसे ज्यादा 11 ऑस्कर अवॉर्ड्स, 4 दर्जन कलाकार, OTT पर कहां देखें हॉलीवुड की ये फेमस फिल्म?

एक ऑस्कर अवॉर्ड जीतना बड़ा कीर्तिमान माना जाता है। लेकिन हॉलीवुड के फेमस निर्देशक पीटर जैक्शन की फिल्म द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स: द रिटर्न ऑफ द किंग (The Lord Of The Rings) ने साल 2004 के ऑस्कर में 11 अकादमी पुरस्कार अपने नाम किए थे। अलग-अलग कैटेगरी में इस मूवी को सिनेमा जगत का ये बड़ा अवॉर्ड मिला था। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ही एकमात्र ऐसी मूवी है, जिसके नाम सबसे अधिक ऑस्कर अवॉर्ड्स हासिल करने का रिकॉर्ड है।

मालूम हो कि इस मूवी में करीब 48 कलाकारों ने अहम भूमिका अदा किया था। जिनमें मुख्य कलाकार के तौर पर एलिजा वूड, इयान मैक्लैन, सीन आस्टिन, ओरलांडो ब्लूम, कैट बैलेंचेट, एंडी सेरकिस और क्रिस्टोफर ली जैसे कई हॉलीवुड फिल्मी सितारे मौजूद रहे।

इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर है मौजूद

अक्सर होता है कि एक फिल्म एक ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलती है। बशर्तें उसकी भाषा अलग न हो तो लेकिन द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स (The Lord Of The Rings On OTT) के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये फिल्म तीन अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। जिनमें नेटफ्लिक्स (Netflix), अमेजन प्राइम वीडियो (Prime Video) और जियो सिनेमा (Jio Cinema) के नाम शामिल हैं।

अगर इस लेख को पढ़ने के बाद आपके मन में द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के लिए दिलचस्पी बढ़ गई है तो आप फौरन इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जाकर इस मूवी का आनंद उठा सकते हैं।

