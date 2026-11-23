एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अक्सर पर पुरानी और नई फिल्मों को ऑनलाइन स्ट्रीम किया जाता है। इस मामले में हाल ही में एक ऐसी फिल्म ओटीटी पर आई है, जिसकी कहानी 7वीं सदी की पौराणिक लोककथा पर आधारित है।

बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहने वाली इस सुपरनेचुरल थ्रिलर की फूटी किस्मत ओटीटी पर आकर चमक गई है और इस फिल्म को ऑनलाइन खूब देखा जा रहा है। जिसकी वजह ये फिलहाल ये मूवी टॉप ट्रेडिंग में बनी हुई है। आइए जानते हैं कि वह कौन सी फिल्म है-

ओटीटी पर मस्ट वॉच बनी ये फिल्म आज के दौर के सिनेमा में माइथोलॉजिकल फॉल्क स्टोरी पर बेस्ड मूवीज और वेब सीरीज का चलन काफी देखा जा रहा है। इसी को मद्देनजर रखते हुए करीब दो महीने पहले हिंदी सिनेमा की तरफ से फिल्म द वन: फोर्स फॉर द फॉरेस्ट (The Vvaan: Force of the Forrest) को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा और अभिनेत्री तमन्ना भाटिया स्टारर द वन को बीते शुक्रवार को ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम किया गया है।

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गौर किया जाए द वन (The Vvaan) की स्टोरी की तरफ तो इस फिल्म की कहानी 7वीं सदी के एक काल्पनिक गांव की कहानी को दर्शाती है, जहां वन देवी की पूजा की जाती है। वक्त के बदलने के साथ-साथ वह इलाका बिहार राज्य के अंतर्गत आ जाता है और वन देवी की आस्था बढ़ने लगती है। लेकिन एक शख्स ऐसा है, जो वन देवी की श्रद्धा में भरोसा नहीं रखता है और इसके पीछे क्या कारण है, उसके लिए आपको द वन को देखना होगा।