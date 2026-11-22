एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पंचायत 4 की समाप्ति के बाद फुलेरा ग्राम पंचायत को बनकारस की पत्नी क्रांति देवी (सुनीता राजवर) के रूप में नया प्रधान मिल गया था। अब नए प्रधान पति यानी बनकरास (दुर्गेश कुमार) फुलेरा की काया पलट करने की जिम्मेदारी उठाए हुए नजर आ रहे हैं और अपने गांव को अमेरिका बनाने की तैयारी में हैं।

ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि पंचायत सीजन 5 (Panchayat 5) के ट्रेलर रिलीज से पहले मेकर्स की तरफ से सीरीज का एक नया वीडियो शेयर किया गया है। जिसमें फुलेरा की रूपरेखा बदलती दिख रही हैं। फुलेरा को चमन बनाएंगे बनराकस जब से पंचायत सीजन 5 का एलान हुआ है, फैंस इस सीरीज की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बीच सीरीज के प्रमोशन की जिम्मेदारी सचिव जी (जितेंद्र कुमार) से छीनकर पूरी तरह से नए प्रधान पति बनराकस के हाथों में सौंपी गई है और वह बखूबी इसे निभा रहे हैं। रविवार को मेकर्स की तरफ से पंचायत 5 के ट्रेलर रिलीज की डेट का एलान किया है। जिसके आधार पर 23 नवंबर यानी सोमवार को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर आगामी वेब सीरीज पंचायत सीजन 5 का ट्रेलर रिलीज किया जाएगा।