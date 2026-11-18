एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। लंबे समय से पंचायत सीजन 5 (Panchayat Season 5) देखने का इंतजार कर रहे फैंस के लिए खुशखबरी है। मेकर्स ने आखिरकार शो की रिलीज डेट का एलान कर दिया है। एक बार फिर दर्शकों को फुलेरा के जाने-पहचाने गांव और सबके चहेते सचिव जी की दुनिया में लौटने का मौका मिलेगा।

ओटीटी पर कब आ रही सीरीज? एक बार फिर दर्शकों को फुलेरा के जाने-पहचाने गांव और सबके चहेते सचिव जी की दुनिया में लौटने का मौका मिलेगा। इस नए सीज़न में सीरीज की लोकप्रियता और दर्शकों से इसके गहरे जुड़ाव को आगे बढ़ाया जाएगा।

पंचायत सीजन 5 का प्रीमियर विशेष रूप से प्राइम वीडियो पर भारत समेत दुनियाभर के 240 से अधिक देशों और क्षेत्रों में होगा। आप इसे 3 दिसंबर, 2026 से अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं। इस बार क्या होगी पंचायत की कहानी? इसमें एक बार फिर दर्शकों को इसके दिलचस्प किरदारों, गांव की आपसी उठापटक और हल्के-फुल्के हास्य, भावुक पलों और स्थानीय राजनीति का खास मेल देखने को मिलेगा। पंचायत सीजन 5 का निर्माण द वायरल फीवर (TVF) ने किया है। दीपक कुमार मिश्रा इसके निर्देशक हैं, जबकि सीरीज की रचना दीपक कुमार मिश्रा, चंदन कुमार और अरुणाभ कुमार ने की है।