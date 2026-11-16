Panchayat Season 5: फुलेरा में 'सत्ता' बदलते ही बदला 'खेल', बनराकस की इस एक शर्त पर अटकी रिलीज डेट

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। जब ‘पंचायत’ (Panchayat) के फैंस यह सोचकर परेशान थे कि कहीं उनका पसंदीदा शो बंद तो नहीं हो गया, तभी फुलेरा में एक नया ट्विस्ट आ गया है! नेतृत्व में बदलाव के बाद अब बनराकस (दुर्गेश कुमार) ने खुद ही कमान संभाल ली है।

‘पंचायत’ की वापसी अब अधर में लटकी हुई है और ऐसे में बनराकस ने शो की बहुप्रतीक्षित वापसी की तारीख बताने से पहले फैंस के सामने एक अनोखी शर्त रख दी है। क्रांति देवी ने बताया रिलीज डेट का नियम क्रांति देवी (सुनीता राजवर) के नए प्रधान बनने और बनराकस के उनके साथ खड़े होने के बाद फुलेरा के नए प्रशासन ने अपने ही नियम बना लिए हैं। एक खास ऑडियंस चैलेंज के जरिए फैंस को एकजुट होकर नए प्रशासन को 1 करोड़ गेंदे के फूलों का हार पहनाना होगा। इस चुनौती को पूरा करने के बाद ही ‘पंचायत सीजन 5’ की रिलीज डेट का खुलासा होगा।

दरअसल फैंस अपने फेवरेट शो की रिलीज डेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ऐसे में प्राइम वीडियो की तरफ से एक पोस्ट जारी कर बताया गया कि इस साल नया सीजन नहीं आएगा। सोशल मीडिया पर प्राइम वीडियो ने एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 'पंचायत सीजन 5 इस साल नहीं आएगा। बताते हुए खेद है, पंचायत का अगली सीजन कैद है।' इससे फैंस के बीच निराशा सी छा गई। हालांकि इस लेटेस्ट पोस्ट ने उन्हें एक आस जरूर दी कि फुलेरा और राजनीति उनसे ज्यादा दिनों तक दूर नहीं रह सकती।