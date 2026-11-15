Panchayat 5 OTT Release: 'फुलेरा' को लगी किसकी नजर? नहीं आएगा पंचायत सीजन 5, मेकर्स का एलान

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पंचायत भारतीय सिनेमा की सबसे लोकप्रिय वेब सीरीज में से एक है। फैंस लंबे समय से पंचायत सीजन 5 (Panchayat Season 5) की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो खबर सामने आ रही है, उसे जानकर फैंस का दिल टूट सकता है।

मेकर्स की तरफ से ये एलान किया गया है कि पंचायत सीजन 5 को इस साल ऑनलाइन स्ट्रीम नहीं किया जाएगा। इसकी घोषणा पंचायत सीरीज के एक प्रमुख पात्र द्वारा सोशल मीडिया पर की गई है। पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं-

इस साल नहीं आएगा पंचायत सीजन 5 बीते दिनों से ये चर्चा तेजी से चल रही थी कि इस महीने के अंत तक पंचायत वेब सीरीज के सीजन 5 को ओटीटी पर रिलीज कर दिया गया है। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आई थी कि सीरीज के पांचवे सीजन के पोस्ट प्रोडक्शन का काम भी पूरा हो गया है। लेकिन रविवार को मेकर्स ने प्राइम वीडियो (Prime Video) के माध्यम से अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर पंचायत 5 की ओटीटी रिलीज को लेकर स्पष्टीकरण दे दिया है।