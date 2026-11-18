एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता अरशद वारसी को हिंदी सिनेमा के वर्सेटाइल एक्टर के तौर पर जाना जाता है। बड़े पर्दे के साथ-साथ ओटीटी पर भी अरशद ने अपने दमदार अभिनय की छाप छोड़ी है। अब खबर है कि उन्होंने अपने करियर की पांचवीं वेब सीरीज को साइन कर लिया है।

सस्पेंस थ्रिलर इस सीरीज का नाम विक्टिम्स (Victims Web Series) होगा और इसमें उनके साथ सिनेमा के कई अन्य सितारे भी नजर आएंगे। आइए इस मामले को थोड़ा और विस्तार से जानते हैं- अरशद वारसी की अगली सीरीज बड़े पर्दे पर अपनी कॉमेडी भूमिकाओं से लोगों का खूब मनोरंजन करने वाले अभिनेता अरशद वारसी का पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल प्लेटफार्म पर अलग ही रूप दिखा है। असुर, माडर्न लव मुंबई, द बैड्स ऑफ बॉलीवुड तथा प्रीतम एंड पेड्रो वेब सीरीज में उन्होंने बड़े पर्दे पर अपनी लोकप्रिय छवि से अलग और प्रायोगिक भूमिकाएं निभाई।

मिहिर इससे पहले वेब सीरीज शोटाइम का निर्देशन कर चुके हैं। इसके अलावा वो वेब सीरीज मिर्जापुर के सह-निर्देशक भी रहे हैं। अमेजन प्राइम वीडियो के लिए बन रही इस सीरीज की शूटिंग शुरू हो चुकी है। फिलहाल मिहिर, अरशद और बाकी कलाकारों के साथ ब्रिटेन में इस शो की शूटिंग कर रहे हैं। अभी इस शो की कहानी और बाकी कलाकारों को लेकर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है।