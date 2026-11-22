एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ओटीटी की दुनिया के सबसे चर्चित प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर हर वीकेंड कुछ न कुछ नया रिलीज होता है। बीते शुक्रवार नेटफ्लिक्स (Netflix) पर एक ऐसी फिल्म को रिलीज किया गया है, जिसमें एक शापित हॉस्टल की खौफनाक कहानी को दर्शाया गया है। इस हॉरर थ्रिलर फिल्म ने ओटीटी पर आते ही अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया है।

आलम ये है कि अब ये मूवी फिलहाल नेटफ्लिक्स पर नंबर-1 के पायदान पर ट्रेंड कर रही है। आइए जानते हैं कि इस लेख में कौन सी डरावनी कहानी वाली फिल्म के बारे में जिक्र किया जा रहा है। नेटफ्लिक्स पर नंबर-1 बनी हॉरर थ्रिलर हॉरर थ्रिलर जॉनर सिनेमा का वह जॉनर है, जिसको सिनेप्रेमी काफी पसंद करते हैं। इसी आधार पर हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर एक ऐसी हॉरर थ्रिलर फिल्म को ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया है, जिसको अकेले में देखना बड़ा रिस्क हो सकता है। जिस मूवी के बारे में इस लेख में बात की जा रही है, वह मूलरूप से तेलुगु सिनेमा से नाता रखती है और इसका नाम है- 418।

फिल्म की कहानी कर्नाटक के एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल रूम 418 के इर्द-गिर्द घूमती है, जो शापित है। 2 घंटे 23 मिनट की इस मूवी की कहानी काफी रहस्यमी और खौफनाक है, जो आपकी रूह को कंपा के रख देगी। फिलहाल नेटफ्लिक्स पर 418 नंबर-1 पर ट्रेंड कर रही है और ऑडियंस की फेवरेट बन गई है।