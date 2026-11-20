एकता गुप्ता, नई दिल्ली। भुवन की बाम की कॉमेडी-ड्रामा वेब सीरीज ढिढोरा 2021 में रिलीज हुई थी और दर्शकों ने इसे काफी पसंद किया था। अपने यूट्यूब वीडियो की तरह ही भुवन ने इसमें अलग-अलग कैरेक्टर निभाकर लोगों का दिल जीत लिया था।

तब से ही इस ढिंढोरा सीजन 2 का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आखिरकार यह इंतजार अब खत्म हो गया है। 20 नवंबर को ढिढोरा 2 (Dhindora 2) सीरीज नेटफ्लिक्स (Netflix) पर स्ट्रीम हो गई है। क्या इस सीजन में भी भुवन के अलग-अलग किरदारों को वैसा ही जादू चल पाया? आइए जानते हैं इस रिव्यू में-

ढिंढोरा 2 की कहानी ढिंढोरा 2 (Dhindora 2) में भुवन बाम ने 9 किरदार निभाए हैं। इसकी कहानी टीटू मामा के ईर्द-गिर्द घूमती है जो 11 करोड़ रुपये के नुकसान को झेलकर बैठे हैं लेकिन एक यही समस्या नहीं है जिसकी वजह से वह परेशान है बल्कि उनके रिश्तों की उलझनें भी उनकी जिंदगी को और कठिन बना देते हैं।

'ढिंढोरा 2' रिव्यू (Dhindora 2 Review) एक्टिंग- ढिंढोरा के इस सीजन में एक्टिंग, डायरेक्शन और स्पेशल अपीयरेंस मजबूत कड़ी साबित हुए हैं। भुवन बाम ने 9 किरदारों में वही छाप छोड़ी है खासकर टीटू मामा का किरदार सीरीज में चमका है वहीं कविता मामी के रूप में संजीदा शेख (Sanjeed Sheikh) ने भी अच्छा काम किया है।

ओरी, अनूप सोनी और उदित नारायण ने अपने स्पेशल अपीयरेंस से सीरीज में नयापन जोड़ा है। इसके अलावा कंवलजीत सिंह, हेमंत पांडे सपोर्टिंग कास्ट के तौर पर अच्छा काम किया है। डायरेक्शन/स्क्रीनप्ले- इस बार ढिंढोरा के दूसरे सीजन के लिए डायरेक्टर की कुर्सी स्नेहा शेट्टी कोहली ने संभाली है और उन्होंने ये काम अच्छे तरीके से किया है। लेकिन स्क्रीनप्ले पर और मेहनत की जानी चाहिए। फिल्म के डायलॉग्स, पंचलाइंस और कुछ सिचुएशंस थोड़ी पुरानी और सुनी सुनाई लगती है।

हालांकि कॉमेडी के बीच समाज के कुछ मुद्दों को भी उठाया गया है। बेटा और बेटी में होने वाला फर्क, बेटी को वारिस ना समझने के मुद्दे को उठाया गया है। इसके अलावा समाज के नीचे तबके के दर्द को भी दिखाया गया है। यानी आज भी देश के कुछ हिस्सों में किस तरह छोटी जाति के साथ भेदभाव किया जाता है इस मुद्दे को भी हाइलाइट किया गया है।