'मुझे अपने अंदर माधुरी दिखती हैं...' 'धक-धक गर्ल' को प्रेरणा मानती हैं Ankita Lokhande, कही दिल छूने वाली बात
अंकिता लोखंडे का कहना है कि जब वे डांस करती हैं तो उन्हें खुद में माधुरी दीक्षित नजर आती हैं।
HighLights
माधुरी दीक्षित को अपनी प्रेरणा मानती हैं अंकिता लोखंडे
झलक दिखला जा के सेट पर किया था साथ में परफॉर्म
जब माधुरी के गले लगी थीं अंकिता लोखंडे
जागरण न्यूज नेटवर्क, मुंबई। जिसको अपना आदर्श और प्रेरणा मानकर इंसान सपने देखे, फिर उसी से अपने लिए सराहना सुनने के साथ उसके साथ परफॉर्म करने को मिले तो भला इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है। मणिकर्णिका: द क्वीन ऑफ झांसी और स्वातंत्र्य वीर सावरकर फिल्मों की अभिनेत्री अंकिता लोखंडे के लिए अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के साथ परफॉर्म करना ऐसी ही बड़ी उपलब्धि रही।
माधुरी को प्रेरणा मानती हैं अंकिता
अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande) कहती हैं, मैं माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) को अपनी आदर्श और प्रेरणा मानती थी। मैंने उन्हें इतना देखा है कि जब मैं अपने आपको डांस करते हुए देखती हूं तो मुझे अपने आपमें ही माधुरी दीक्षित दिखती हैं। मैंने जितना भी डांस सीखा है, सब उन्हीं से सीखा है।
उन्होंने आगे कहा, 'मैंने कभी किसी और से डांस सीखा ही नहीं, बस टीवी में उन्हें ही देख-देखकर सीखा है। जब मैं उनसे पहली बार मिली तो मैंने उन्हें यह सब बताया भी था। वैसे तो मैं क्लासिकल डांसर नहीं हूं, लेकिन रियलिटी शो झलक दिखला जा सीजन 4 में मैंने उनके लिए काहे छेड़... गाने पर डांस सीखकर किया था। वो उसकी जज थीं।
माधुरी दीक्षित के साथ खास एक्सपीरियंस
वो मुझे बहुत प्यार देती थीं। मुझे याद है कि जब मैं उनसे पहली बार गले मिली तो मुझे उनसे एक अलग किस्म की खुशबू आ रही थी। उस समय मैं मन ही मन बहुत खुश हो रही थी कि मैं माधुरी दीक्षित से गले मिल रही हूं। वो मुझसे हमेशा कहती थीं कि अंकिता मुझे तुम्हारे अंदर अपनी झलक दिखती है। मैं स्वयं को भाग्यशाली मानती हूं कि मुझे उनके साथ परफॉर्म करने का भी मौका मिला था।
अंकिता लोखंडे का वर्कफ्रंट
वर्कफ्रंट की बात करें तो अंकिता लोखंडे रियलिटी टीवी शो, टॉक शो और अपनी आने वाली ऐतिहासिक वेब सीरीज के बीच बैलेंस बनाकर चल रही है।
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