जागरण न्यूज नेटवर्क, मुंबई। जिसको अपना आदर्श और प्रेरणा मानकर इंसान सपने देखे, फिर उसी से अपने लिए सराहना सुनने के साथ उसके साथ परफॉर्म करने को मिले तो भला इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है। मणिकर्णिका: द क्वीन ऑफ झांसी और स्वातंत्र्य वीर सावरकर फिल्मों की अभिनेत्री अंकिता लोखंडे के लिए अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के साथ परफॉर्म करना ऐसी ही बड़ी उपलब्धि रही।

माधुरी को प्रेरणा मानती हैं अंकिता अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande) कहती हैं, मैं माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) को अपनी आदर्श और प्रेरणा मानती थी। मैंने उन्हें इतना देखा है कि जब मैं अपने आपको डांस करते हुए देखती हूं तो मुझे अपने आपमें ही माधुरी दीक्षित दिखती हैं। मैंने जितना भी डांस सीखा है, सब उन्हीं से सीखा है।

उन्होंने आगे कहा, 'मैंने कभी किसी और से डांस सीखा ही नहीं, बस टीवी में उन्हें ही देख-देखकर सीखा है। जब मैं उनसे पहली बार मिली तो मैंने उन्हें यह सब बताया भी था। वैसे तो मैं क्लासिकल डांसर नहीं हूं, लेकिन रियलिटी शो झलक दिखला जा सीजन 4 में मैंने उनके लिए काहे छेड़... गाने पर डांस सीखकर किया था। वो उसकी जज थीं।