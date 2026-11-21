OTT के 'सिंहासन' पर राज कर रही 6 एपिसोड की मिस्ट्री थ्रिलर, भुवन बाम की Dhindora 2 को भी छोड़ा पीछे
OTT पर एक 6 एपिसोड की ने आती ही कब्जा जमा लिया है, इतना ही नहीं इसने 'ढिंढोरा 2' को भी ट्रेंडिंग लिस्ट में पीछे छोड़ दिया है।
HighLights
आते ही नंबर 1 बनी मिस्ट्री थ्रिलर
ढिंढोरा 2 को भी दी मात
6 एपिसोड में भरपूर मिस्ट्री और थ्रिलर
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ओटीटी पर आते ही एक मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज ने ट्रेंडिंग लिस्ट में नंबर 1 पर जगह बना ली है। 6 एपिसोड की यह सीरीज हाल ही में रिलीज हुई और इसने भुवम बाम की मोस्ट अवेटेड कॉमेडी ड्रामा सीरीज ढिंढोरा 2 को भी पीछे छोड़ दिया है।
क्या है मिस्ट्री थ्रिलर की कहानी?
मिस्ट्री थ्रिलर (Mystery Thriller) की कहानी इरा के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसकी शादी एक विधुर से होती है जिसके बारे में अफवाह है कि वह मांगलिक है, क्योंकि उसकी पिछली दो पत्नियों की रहस्यमय मृत्यु हो गई थी। जब इरा रहस्यमय तरीके से बीमार पड़ने लगती है और अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगती हैं, तो उसे अंधविश्वास से कहीं अधिक गंभीर साजिश का संदेह होता है।
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तो क्या सच में इसके पीछे कोई अंधविश्वास है? क्या इरा के पति के मांगलिक होने की वजह से उसके साथ अजीब घटनाएं होती हैं? या फिर इन घटनाओं के पीछे कोई और गंभीर साजिशें रच रहा होता है? इन सवालों के जवाब सीरीज में ही मिलेंगे।
ओटीटी पर नंबर 1 बनी सीरीज
यह सीरीज 20 नवंबर को नेटफ्लिक्स (Netflix) पर रिलीज हुई है जिसका नाम है मांगलिक (Manglik/Mangolic))। इसने आते ही नंबर 1 की पोजिशन हासिल कर ली है। यहां तक कि इसने भुवन बाम की कॉमेडीड-ड्रामा ढिंढोरा 2 (Dhindora 2) को भी ट्रेंडिंग लिस्ट में पीछे छोड़ दिया है।
सीरीज के 6 एपिसोड जबरदस्त थ्रिल और सस्पेंस से भरे हुए हैं। बंगाली प्रष्ठभूमि पर बनी इस सीरीज में मिस्ट्री के साथ-साथ थोड़ा हॉरर का तड़का भी लगाया गया है।
सीरीज के बारे में
मांगलिक को कृषानु गांगुली ने निर्देशित किया है जिसमें सौमित्रिशा कुंडू, गौरव चटर्जी और लाबोनी सरकार ने काम किया है। नेटफ्लिक्स पर इस सीरीज ने 20 नवंबर, 2026 को रिलीज हुई। बंगाली में बनी इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पर डब किए गए संस्करणों (जैसे हिंदी, तमिल और तेलुगु) में स्ट्रीम किया गया है।
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