एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ओटीटी पर आते ही एक मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज ने ट्रेंडिंग लिस्ट में नंबर 1 पर जगह बना ली है। 6 एपिसोड की यह सीरीज हाल ही में रिलीज हुई और इसने भुवम बाम की मोस्ट अवेटेड कॉमेडी ड्रामा सीरीज ढिंढोरा 2 को भी पीछे छोड़ दिया है।

क्या है मिस्ट्री थ्रिलर की कहानी? मिस्ट्री थ्रिलर (Mystery Thriller) की कहानी इरा के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसकी शादी एक विधुर से होती है जिसके बारे में अफवाह है कि वह मांगलिक है, क्योंकि उसकी पिछली दो पत्नियों की रहस्यमय मृत्यु हो गई थी। जब इरा रहस्यमय तरीके से बीमार पड़ने लगती है और अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगती हैं, तो उसे अंधविश्वास से कहीं अधिक गंभीर साजिश का संदेह होता है।

ओटीटी पर नंबर 1 बनी सीरीज यह सीरीज 20 नवंबर को नेटफ्लिक्स (Netflix) पर रिलीज हुई है जिसका नाम है मांगलिक (Manglik/Mangolic))। इसने आते ही नंबर 1 की पोजिशन हासिल कर ली है। यहां तक कि इसने भुवन बाम की कॉमेडीड-ड्रामा ढिंढोरा 2 (Dhindora 2) को भी ट्रेंडिंग लिस्ट में पीछे छोड़ दिया है।