एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अजय देवगन की 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 594.89 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। थिएट्रिकल रन पूरा करने के कुछ हफ्तों बाद अब फिल्म ओटीटी पर दस्तक देने जा रही है। आइए जानते हैं कब और कहां रिलीज होगी 'दृश्यम 3'?

'दृश्यम 3' ओटीटी रिलीज अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने इस फिल्म को थिएटर्स में एंजॉय नहीं किया तो अब आप इसे OTT पर देख सकते हैं। 'दृश्यम 3' 27 नवंबर को नेटफ्लिक्स (Netflix) पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है।

यह भी पढ़ें- Dhindora 2 Review: भुवन बाम के 9 किरदारों में चमके 'टीटू मामा', क्या देखने लायक है Netflix सीरीज का दूसरा सीजन? क्या है फिल्म की कहानी? दृश्यम: द कन्क्लूजन (Drishyam: The Conclusion) की कहानी में सैम के मर्डर केस को फिर से खोला जाता है और इस बार अजय देवगन को टक्कर देने आए हैं जयदीप अहलावत (Jaideep Ahlawat)। अजय देवगन एक बार फिर विजय सलगांवकर के किरदार में नजर आए हैं। वह एक केबल ऑपरेटर हैं, जो अपनी बेटी के एक अपराध में फंस जाने के बाद अपने परिवार को बचाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। कहानी में दिखाया गया है कि कैसे वे पुलिस की जांच से एक कदम आगे रहने की कोशिश करते हैं। भले ही हालात कैसे भी हों वे जुर्म कबूल नहीं करते और अपनी फैमिली को सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं।

फिल्म से जुड़े से जुड़े जयदीप अहलावत और प्रकाश राज इस फिल्म में फ्रैंचाइजी के कई जाने-पहचाने चेहरे भी नजर आएंगे, जिनमें तबु, श्रिया सरन, रजत कपूर, इशिता दत्ता और मृणाल जाधव शामिल हैं। जयदीप अहलावत इस फिल्म में राजवीर सिंह तोमर के किरदार में नजर आए हैं, जो क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी हैं और इस मामले की जांच कर रहे हैं, जबकि प्रकाश राज एक वकील की भूमिका निभा रहे हैं।