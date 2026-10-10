Paradise On OTT: धुरंधर 2 की राह पर नानी, द पैराडाइज की OTT रिलीज से पहले बनाया मास्टर प्लान; क्या होगा फायदा?

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। 24 सितंबर को रिलीज हुई पैन इंडिया फिल्म द पैराडाइज के पोस्टर और ट्रेलर को देखने के बाद दर्शकों को इस फिल्म से काफी उम्मीदे थीं। हालांकि, नानी की फिल्म उन उम्मीदों को पूरा न कर सकी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गई।

फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जल्द ही आ जाएगी, लेकिन उससे पहले अब साउथ सुपरस्टार नानी ने खुद द पैराडाइज की कमान संभाल ली है। वह इस फिल्म के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आने से पहले धुरंधर वाली रणनीति अपनाने वाले हैं और कुछ सीन्स में बड़े बदलाव करने वाले हैं।

द पैराडाइज की कहानी में OTT पर दिखेगा कुछ अलग? 123 तेलुगु की रिपोर्ट्स के मुताबिक, नानी की द पैराडाइज के ओटीटी पर आने से पहले फिल्म में कुछ और सींस एड किए जाएंगे, जो थिएटर्स में नहीं दिखाए गए थे। ओटीटी रिलीज से पहले फिल्म में ये अनदेखे सीन्स जुड़वाने की जिम्मेदारी नानी खुद उठा रहे हैं। इससे पहले फिल्म के निर्देशक श्रीकांत ओडेला ने भी एक इंटरव्यू में बताया था कि फैंस को OTT पर फिल्म में बदलाव देखने को मिलेंगे। हालांकि, कौन से सीन्स मूवी में एड होंगे इस पर मेकर्स ने कुछ जानकारी नहीं शेयर की है।

नानी ने थिएटर्स में मिली प्रतिक्रिया के बाद लिया फैसला इस रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि सुपरस्टार नानी ने ओटीटी वर्जन में बदलाव का फैसला दर्शकों से मिले क्रिटिसिज्म के बाद लिया है। एक्टर ने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि वह जब द पैराडाइज थिएटर्स में आई भी नहीं थी, उससे पहले ही ये बात समझ गए थे कि लोगों को मूवी से कुछ शिकायतें जरूर होंगी।

रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया कि नानी ओटीटी वर्जन में नए सीन्स को एड करवाने में पर्सनल दिलचस्पी ले रहे हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है जब ओटीटी वर्जन में मेकर्स बदलाव करने वाले हैं। इससे पहले धुरंधर: द रिवेंज जब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आई थी, तो मेकर्स ने उसमें कुछ और सीन्स एड किये थे, जिससे फिल्म को ओटीटी पर काफी फायदा मिला था।