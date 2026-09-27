The Paradise ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर रचा इतिहास, Nani की फिल्म ने दुनियाभर में की रिकॉर्डतोड़ कमाई

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नानी की एक्शन थ्रिलर फिल्म 'द पैराडाइज' ने 24 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक दी थी। पहले दिन धांसू ओपनिंग के बाद फिल्म ने दूसरे दिन आधी से भी कम कमाई की थी लेकिन तीसरे दिन इसने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्डतोड़ कमाई की है।

'द पैराडाइज' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3 सैकनिल्क के मुताबिक, 24 सितंबर को रिलीज हुई 'द पैराडाइज' (The Paradise) ने एक दिन पहले यानी 23 सितंबर को पेड़ प्रीव्यू में 11.6 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। इसके बाद पहले दिन 34.65 करोड़ रुपये की धांसू ओपनिंग की।

भारतीय बॉक्स ऑफिस पर भी दबदबा घरेलू बॉक्स ऑफिस (Box Office) की बात करें तो फिल्म ने तीसरे दिन की कमाई के साथ 76.40 करोड़ रुपये का नेट इंडिया कलेक्शन और 90.50 करोड़ रुपये का ग्रॉस इंडिया कलेक्शन किया है। तीसरे दिन फिल्म की सबसे ज्यादा कमाई तेलुगु में 13.35 करोड़ रुपये हुई है, इसके बाद हिंदी में 1.65 करोड़ रुपये और तमिल में 0.25 करोड़ रुपये हुई है।