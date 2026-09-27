ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर Hanuman Ansh का दबदबा कायम, शनिवार को डिवोशनल फिल्म ने दुनियाभर में की धांसू कमाई

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विशाल चुतर्वेदी के निर्देशन में बनी डिवोशनल फिल्म हनुमान अंश 7 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। लेकिन फिल्म ने दो हफ्तों तक कोई खास कलेक्शन नहीं किया था। इसी वजह से फिल्म को शोज भी मिलने कम हो गए थे।

लेकिन तीसरे हफ्ते से फिल्म की कमाई ने जबरदस्त रफ्तार पकड़ी और फिर शानदार कलेक्शन करने का वक्त शुरू हुआ जो आज 51वें दिन तक कायम है। हनुमान अंश बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 51 सैकनिल्क के मुताबिक 51वें दिन हनुमान अंश (Hanuman Ansh) ने बॉक्स ऑफिस पर 6.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया और 37% की ऑक्यूपेंसी दर्ज की। इसी के साथ फिल्म का टोटल नेट इंडिया कलेक्शन 298.03 करोड़ रुपये और ग्रॉस इंडिया कलेक्शन 352.10 करोड़ रुपये हो गया है।