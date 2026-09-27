25 साल पुरानी फिल्म ने Box Office पर गाड़े थे झंडे, 1 करोड़ के बजट में बनी Crime Thriller ने जीते थे चार नेशनल अवॉर्ड

दीपेश पांडेय, मुंबई। कुछ वास्तविक लोगों और घटनाओं से प्रेरित होकर फिल्मकार मधुर भंडारकर ने साल 2001 में फिल्म चांदनी बार बनाई थी। तब्बू और अतुल कुलकर्णी अभिनीत इस फिल्म की कहानी बार में काम करने वाली लड़की मुमताज और गैंगस्टर पोत्या सावंत की कहानी पर केंद्रित थी।

फिल्म ने जीते थे 4 अवॉर्ड सिर्फ डेढ़ करोड़ रुपये के छोटे बजट में बनी यह फिल्म टिकट खिड़की पर सुपरहिट रही। इसके साथ इसने अन्य सामाजिक विषयों पर आधारित बेस्ट फिल्म, बेस्ट अभिनेत्री, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर तथा बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस समेत चार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीते।

फिल्म में नहीं थे गाने फिल्म का टाइटल अलग किस्म का था, गाने भी नहीं थे। यह ऐसी फिल्म थी, जिसको लेकर पहले लोगों को आशंका थी कि पता नहीं इसका बिजनेस क्या होगा? कैसे चलेगी? बस अंदर एक पागलपन और जुनून था कि किसी भी तरह से यह फिल्म बनानी है। फिल्म की करीब 70-75 प्रतिशत पटकथा वास्तविक घटनाओं से प्रेरित थी। तब्बू का शांत चेहरा देखकर मुझे लगा कि नायिका मुमताज की 17 से 40 वर्ष की आयु तक की कहानी में वो एकदम सही फिट होंगी।

तब्बू के काम से प्रभावित हुए थे भंडारकर तब्बू को कास्ट करने के बारे में मधुर ने बताया, 'फिल्म 'माचिस' में उनकी परफार्मेंस देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ था। मुझे लगा कि वो यह भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाएंगी और उन्होंने निभाया भी। इस भूमिका में मैं उनके अलावा और किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता था। जब मैंने उन्हें स्क्रिप्ट सुनाई तो उन्हें बहुत पसंद आई। उन्होंने बतौर फिल्मकार मुझ पर विश्वास किया और तुरंत फिल्म करने के लिए हामी भर दी। हालांकि, उस समय वो काफी कमर्शियल फिल्में करती थी, लेकिन इस फिल्म में उन्हें कुछ अलग दिखा और उन्होंने की।

लीड हीरो को कास्ट करने के बारे में उन्होंने बताया, 'उस समय मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि पोत्या सावंत की भूमिका में किसी कमर्शियल हीरो को लो। ये तो डॉन का इतना अच्छा रोल है, कोई भी अभिनेता कर लेगा। मुझे याद है कि जब मैंने अतुल कुलकर्णी को यह रोल सुनाया तो उन्होंने कहा कि क्या मैं यह भूमिका निभा पाऊंगा? क्योंकि मुझे तो लगा कि पोत्या सावंत कोई हट्टा-खट्टा बाडी बिल्डर लड़का होना चाहिए। जबकि अतुल उस समय बहुत पतले थे'।

फिल्म रिलीज के लिए स्क्रीन मिलने में हुई दिक्कत इतनों लोगों से मिलने के बाद ही ऐसी कहानी बनती है। केंद्रीय भूमिकाओं के अलावा मैंने नारायणी शास्त्री, अनन्या खरे और मनोज जोशी जैसे थिएटर से जुड़े कलाकारों को कास्ट किया था। डांसिंग सीन के लिए कुछ वास्तविक बार बालाओं का कास्ट किया गया था। छोटे बजट की फिल्म होने के कारण रिलीज होने के बाद पहले स्क्रीन पाने में थोड़ा संघर्ष तो करना पड़ा।

बॉक्स ऑफिस पर हुई सुपरहिट हालांकि, जब लोगों ने पहले दूसरे दिन फिल्म देखा तो इसकी मांग यूं बढ़ी की हर जुबान पर चांदनी बार का नाम था। ये फिल्म साल 2001 में आई थी, उसी साल लगान, गदर, कभी खुशी कभी गम और दिल चाहता है जैसी फिल्में रिलीज हुई थी। इसके बावजूद चांदनी बार उस साल के हर बड़े फिल्म अवार्ड्स में नामित हुई थी।

इस फिल्म के लिए मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। मुझे याद है कि विज्ञान भवन में राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के हाथों जब मुझे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला तो मुझे उस पल पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। मंच पर जाने से पहले मैंने खुद को चुटकी काटी थी कि ये हकीकत है या मैं कोई सपना देख रहा हूं। मुझे खुशी है कि लोग 25 साल बाद आज भी इसे एक कल्ट क्लासिक फिल्म के तौर पर याद करते हैं और देखते हैं। ये सिर्फ मेरी नहीं फिल्म से जुड़े हर व्यक्ति की मेहनत और भरोसे का परिणाम है।’