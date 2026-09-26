'सौतन' का दर्द बयां करता है 48 साल पुराना गीत, 6 लाइनें सुनकर खूब रोए थे निर्देशक; Lata Mangeshkar ने दी आवाज

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। 8 दशक के करियर में सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर ने एक से बढ़कर एक हिट गाने दिए हैं, जिसमें से आज भी कई गाने लोगों की प्ले लिस्ट में शामिल हैं। उनकी मधुर आवाज कानों में पड़ते ही श्रोता एक अलग दुनिया में खो जाता है। स्वरकोकिला लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar)के गाए पॉपुलर गानों में से एक गाना वो है, जिसमें एक सौतन के दर्द को सिंगर ने सॉन्ग में बखूबी व्यक्त किया है, जिसे सुनकर निर्देशक भी आंसू कंट्रोल नहीं कर पाए, यहां तक की सिंगर खुद भी काफी इमोशनल हो गईं।

लता मंगेशकर की आवाज में छलका दर्द घर में जब पति किसी दूसरी महिला को शादी करके ले आता है, तो उसे सौतन कहकर बुरा भला कहा जाता है। हालांकि, लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar Songs) के जिस गाने का जिक्र हम अपने इस लेख में कर रहें हैं, उसमें एक सौतन के दर्द को बताया गया है। यह गाना 1978 में रिलीज हुई 'मैं तुलसी तेरे आंगन की' (Main Tulsi Tere Aangan ki Song) फिल्म का टाइटल ट्रैक है, जिसमें नूतन और आशा पारेख (Asha Parekh) मुख्य भूमिका में नजर आए थे। लता मंगेशकर की आवाज में गाए गीत के बोल थे 'मैं तुलसी तेरे आंगन की'।

इस गाने को जब लता मंगेशकर ने गाया तो वह काफी इमोशनल हो गईं थीं। जब निर्देशक राज खोसला ने इसका मुखड़ा सुना तो उनके आंसू ही नहीं रुके। दरअसल, जब राज खोसला फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन बना रहे थे, तो उन्होंने म्यूजिक कंपोजर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को सिचुएशन समझाई और बताया कि पति दूसरी शादी करता है और पहली पत्नी के लिए सौतन ले आता है। हालांकि, दूसरी बीवी दहलीज लांघकर न तो घर के अंदर आ पाती है और न ही उसे उसका हक मिलता है। इस सिचुएशन पर तुलसी मां के पौधे को सेंटर में रखकर एक गाना बनाना है।