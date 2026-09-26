'मौन व्रत' के बाद Lata Mangeshkar ने गाया था 'दिल जलाने वाला' आइकॉनिक गाना, 64 साल से अमर है गीत

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) को 'सुरों की रानी', 'स्वर कोकिला' और 'स्वर साम्राज्ञी' कहकर बुलाया जाता है। उनकी आवाज में ऐसा जादू था जिसे सुनते ही हर कोई खो जाता।

एक बार सिंगर और संगीतकार हेमंत कुमार ने कहा था कि जब लता मंगेशकर गाती हैं तो लगता है कि कोई महिला संत एक भक्ति गीत गा रही हो।

करियर के पीक पर लता ने लिया था ब्रेक

ऐसा कौन सा संगीतकार होगा जो लता मंगेशकर के साथ काम न करना चाहे, या ऐसा कौन सा म्यूजिक लवर होगा जो उनकी आवाज को पसंद न करे। उन्होंने 1942 में फिल्म 'किति हसाल' में गाना गाकर अपना करियर शुरू किया था और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी गायिकी देशभर में छा गई थी। इसके बाद सिंगिंग की दुनिया में सिर्फ लता मंगेशकर के ही चर्चे होने लगे थे।

उस्ताद की माननी पड़ी थी सलाह मगर 60 का दशक लता मंगेशकर के लिए खास अच्छा नहीं रहा। वोकल कॉर्ड्स (गले की नसों) में कुछ समस्या होने पर वह गा नहीं पा रही थीं। फिर मशहूर शास्त्रीय गायक उस्ताद आमिर खान की सलाह पर उन्होंने कुछ समय के लिए गायिकी से ब्रेक लिया था।

लता को रखना पड़ा था मौन व्रत लता मंगेशकर महीनों तक ब्रेक पर रहीं। उन्होंने मौन व्रत रखा था। इस बात का खुलासा 2010 में इंदौर में एक कार्यक्रम का संचालन करने वाले संजय पटेल ने किया था। उन्होंने बताया था लता के छोटे भाई और संगीतकार-गायक हृदयनाथ मंगेशकर ने इसका जिक्र किया था। संजय पटेल ने हृदयनाथ मंगेशकर के हवाले से बताया था कि उस समय अपने करियर के पीक पर होने के बावजूद उन्होंने उस्ताद की सलाह मानी।

लता मंगेशकर का सुपरहिट कमबैक सॉन्ग उस वक्त ऐसी भी चर्चा होने लगी थी कि लता मंगेशकर गायिकी से किनारा करने वाली हैं। तब हेमंत कुमार ने लता मंगेशकर का मौन व्रत तुड़वाया था। हेमंत को फिल्म 'बीस साल बाद' के लिए लता की आवाज चाहिए थी। उन्होंने स्वर कोकिला को मनाया और उनसे 'कहीं दीप जले, कहीं दिल...' (Kahin Deep Jale, Kahin Dil...) गाना गवाया और यह इतना सुपरहिट हुआ कि फिर से लता मंगेशकर का स्वर्णिम काल शुरू हो गया था।