मेहदी हसन की वो गजल, टूटे दिल की खामोश टीस को करता है बयां; सीधा रूह में बसती है आवाज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शहंशाह-ए-गजल कहे वाले मेहदी हसन (Mehdi Hassan) ने सिनेमा को कई यादगार गजलों से नवाजा है। उनका एक गजल इतना पॉपुलर हुआ था जिसका असर 59 साल भी खत्म नहीं हुआ है।

मेहदी हसन (Mehdi Hassan Ghazal) का ये गजल जुदाई, दर्द और कसक को बयां करता है। एक प्रेमी जो अपनी प्रेमिका से अलग होने के बाद अपने दिल में उठ रहे टीस को भावुक बोल के साथ जाहिर करता है।

पाकिस्तानी फिल्म की सुपरहिट गजल जिस गीत की हम बात कर रहे हैं, वो भारतीय नहीं बल्कि पाकिस्तानी फिल्म 'दोबारा' (Dobara) का है। इसी नाम से भारतीय फिल्म 'दो बारा' (Do Bara) भी आई थी। हालांकि, पाकिस्तानी फिल्म 'दोबारा' के लिए मेहदी हसन ने एक गजल गाया था जो इंडिया में भी खूब सुनी जाती है।

मेहदी हसन की आवाज में बना कल्ट एक बार रेखा ने भी एक इंटरव्यू में यही गजल गुनगुनाया था। यह गजल मेहदी हसन की मशहूर गजल 'मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो' (Mujhe Tum Nazar Se Gira To Rahay Ho) गीत है। यह गजल 'दोबारा' फिल्म के लिए गाया गया था जिसे मेहदी हसन की आवाज ने हमेशा-हमेशा के लिए म्यूजिक लवर्स के दिलों में उतार दिया था। इस गीत को अभिनेता वाहिद मुराद पर फिल्माया गया।