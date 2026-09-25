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गली-मोहल्लों में खूब सुनाई देता था Mohammed Rafi का ये कल्ट गाना, आशा भोसले संग मिलकर छेड़े थे सुर

By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
Published: Fri, 25 Sep 2026 06:46 PM (IST)

आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने 70s में एक गाना गाया था जिसने देशभर के लोगों को अपना दीवाना बना दिया था। इसे कल्ट क्लासिक का दर्जा मिला है।

मोहम्मद रफी और आशा भोसले का कल्ट गाना। फोटो क्रेडिट- यूट्यूब

मोहम्मद रफी और आशा भोसले का कल्ट गाना। फोटो क्रेडिट- यूट्यूब

HighLights

  1. 70s में घर-घर में पॉपुलर हुआ था रफी-आशा का गाना

  2. रेडियो और कैसेट्स में खूब बजता था आइकॉनिक गाना

  3. 53 साल बाद भी सदाबहार हिट गानों की लिस्ट में है शुमार

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 70s के दौर में यूट्यूब या इंटरनेट नहीं था। ऐसे में गाने सुनने के लिए सबसे अच्छा माध्यम रेडियो (Radio) या ऑडियो टेप (Audio Tape) था। उस वक्त लोग इन पर गाने सुना करते थे। इसी दौर में एक गाना काफी पॉपुलर हुआ था।

70 के दशक में मोहम्मद रफी (Mohammed Rafi) और आशा भोसले (Asha Bhosle) की आवाज का जादू चलता था। इसी दौर में उन्होंने साथ में मिलकर एक पार्टी एंथम (Party Anthem) गाया जिसने उस वक्त घर-घर में जगह बना ली।

आशा-रफी की आवाज में कल्ट हुआ था गाना 

गली-मोहल्लों में रफी साहब और आशा भोसले का ये गीत बजने लगा था। रेडियो और कैसेट्स में लोग इसे बार-बार बजाया करते थे। यह गाना इतना पॉपुलर है कि 53 साल बाद भी लोग इसे बड़े चाव से सुनते हैं।

जीनत पर फिल्माया गया था गाना

यह गीत फिल्म यादों की बारात (Yaadon Ki Baaraat) का है। फिल्म में धर्मेंद्र (Dharmendra), जीनत अमान (Zeenat Aman), विजय अरोड़ा ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं। इसी फिल्म में मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने एक गीत गाया था जो विजय और जीनत पर फिल्माया गया। यह गीत 'चुरा लिया है तुमने जो दिल को...' (Chura Liya Hai Tumne Jo Dil Ko...) है। 

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गाने की धुन को किया गया पसंद

इस गीत के बोल दिल में उतर जाते हैं। इस रोमांटिक गाने को मजरूह सुल्तानपुरी ने अपने कलम से सजाया था। उनके बोल प्रेमी और प्रेमिका के हाल-ए-दिल को बयां करते हैं। इस गाने की धुन भी काफी प्यारी है जिसे आर.डी बर्मन यानी पंचम दा (Pancham Da) ने तैयार किया था।

 

अंग्रेजी गाने से था प्रेरित?

IMDb के मुताबिक, संगीत में कुछ समानताएं होने के चलते कुछ लोग 'चुरा लिया है तुमने...' गाने को अंग्रेजी गाने 'इफ इट्स टुडे, दिस मस्ट बी बेल्जियम' से प्रेरित बताया जाता है। खैर, रफी और आशा भोसले की आवाज में यह गीत इतना पॉपुलर हुआ कि इसकी धुन को विदेशी म्यूजिक आर्टिस्ट ने भी प्रेरणा ली। यहां तक कि यह गीत कई बार सिंगिंग रियलिटी शोज में भी गुनगुनाया जा चुका है।

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