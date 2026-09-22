Kishore Kumar का वो आइकॉनिक गाना जो बना सुपरहिट TV सीरियल की शान, घर-घर में छा गया था गीत; 45 सालों से है अमर
45 साल पहले किशोर कुमार (Kishore Kumar) ने एक रोमांटिक गाना गाया जो बाद में एक टीवी सीरियल (TV Serial Song) की पहचान बन गया।
HighLights
टीवी में इस्तेमाल हुआ किशोर कुमार का गाना
45 सालों से हिट है किशोर कुमार का गाना
राजेश खन्ना पर फिल्माया गया था गाना
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिनेमा जगत के कई गाने टीवी सीरियल्स के चलते घर-घर में मशहूर हो गए। एक गीत किशोर कुमार (Kishore Kumar) का भी था जो एक साइको थ्रिलर सीरियल (Psycho Thriller Show) के चलते हर किसी की जुबान पर रट गया।
45 साल पहले किशोर कुमार ने राजेश खन्ना (Rajesh Khanna) और हेमा मालिनी (Hema Malini) के लिए एक रोमांटिक गीत गाया। यह गीत उस वक्त खूब हिट हुआ। टीवी पर छा गया। रेडियो पर भी बार-बार बजाया गया। मगर उस वक्त यूट्यूब नहीं था, जो यह और भी पॉपुलर हो।
टीवी सीरियल में यूज हुआ किशोर कुमार का गाना
मगर बाद में किशोर कुमार का ये गीत एक टीवी सीरियल में इस्तेमाल किया गया। 80s में जहां किशोर कुमार के गीत को रोमांटिक अंदाज में पेश किया गया था, लेकिन सीरियल में यह गीत 'दीवानगी और पागलपन' के इर्द-गिर्द इस्तेमाल किया गया। जब भी यह गीत बजता तो सस्पेंस और थ्रिल शुरू हो जाता है।
टीवी में डराता था ये रोमांटिक गाना!
टीवी सीरियल में यह गीत बजते ही न केवल हीरोइन सहम जाती, बल्कि ऑडियंस के भी रोंगटे खड़े हो जाते। यह गाना है 'हमें तुमसे प्यार कितना' (Humen Tumse Pyar Kitna Song)। यह गीत 1981 में राजेश खन्ना की फिल्म 'कुदरत' (Kudrat) में इस्तेमाल किया गया था।
इस गीत को मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा था, वहीं संगीत आरडी बर्मन (RD Burman) उर्फ पंचम दा का था। किशोर कुमार की आवाज में यह गीत अमर हो गया। बाद में इस गीत को टीवी सीरियल 'दिल से दी दुआ... सौभाग्यवती भव:' (Dil Se Di Dua... Saubhagyavati Bhava?) में इस्तेमाल किया गया।
टीवी में सबसे ज्यादा हिट हुआ गाना
करणवीर बोहरा और श्रीति झा का फेमस थ्रिलर शो 'सौभाग्यवती भव:' में करणवीर एक साइको हसबैंड का रोल करते हैं जो अपनी बीवी पर शक करता है और उस पर अत्यायचार करता है।
करणवीर की जब भी एंट्री होती है तो किशोर कुमार का गीत 'हमें तुमसे प्यार कितना' बजता है जो सीरियल में थ्रिल लाता है। इस शो की वजह से यह गाना और भी ज्यादा पॉपुलर हो गया था।
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