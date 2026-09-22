Kishore Kumar का वो आइकॉनिक गाना जो बना सुपरहिट TV सीरियल की शान, घर-घर में छा गया था गीत; 45 सालों से है अमर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिनेमा जगत के कई गाने टीवी सीरियल्स के चलते घर-घर में मशहूर हो गए। एक गीत किशोर कुमार (Kishore Kumar) का भी था जो एक साइको थ्रिलर सीरियल (Psycho Thriller Show) के चलते हर किसी की जुबान पर रट गया।

45 साल पहले किशोर कुमार ने राजेश खन्ना (Rajesh Khanna) और हेमा मालिनी (Hema Malini) के लिए एक रोमांटिक गीत गाया। यह गीत उस वक्त खूब हिट हुआ। टीवी पर छा गया। रेडियो पर भी बार-बार बजाया गया। मगर उस वक्त यूट्यूब नहीं था, जो यह और भी पॉपुलर हो।

टीवी सीरियल में यूज हुआ किशोर कुमार का गाना मगर बाद में किशोर कुमार का ये गीत एक टीवी सीरियल में इस्तेमाल किया गया। 80s में जहां किशोर कुमार के गीत को रोमांटिक अंदाज में पेश किया गया था, लेकिन सीरियल में यह गीत 'दीवानगी और पागलपन' के इर्द-गिर्द इस्तेमाल किया गया। जब भी यह गीत बजता तो सस्पेंस और थ्रिल शुरू हो जाता है।

टीवी में डराता था ये रोमांटिक गाना! टीवी सीरियल में यह गीत बजते ही न केवल हीरोइन सहम जाती, बल्कि ऑडियंस के भी रोंगटे खड़े हो जाते। यह गाना है 'हमें तुमसे प्यार कितना' (Humen Tumse Pyar Kitna Song)। यह गीत 1981 में राजेश खन्ना की फिल्म 'कुदरत' (Kudrat) में इस्तेमाल किया गया था।