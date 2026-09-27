हनुमान अंश को मिली The Paradise की चुनौती, संडे को Nani की पीरियड एक्शन ड्रामा ने किया धुआंधार कलेक्शन

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जर्सी जैसी शानदार फिल्म से फैंस का दिल जीतने वाले साउथ फिल्म अभिनेता नानी को भला कौन नहीं जानता। हाल ही में नानी की लेटेस्ट फिल्म द पैराडाइज (The Paradise) को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। ड्रामा पीरियड एक्शन थ्रिलर के तौर पर द पैराडाइज दर्शकों को काफी पसंद आ रही है।

इस वजह से नानी (Nani) की द पैराडाइज बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई करती हुई नजर आ रही है। रिलीज के चौथे दिन कलेक्शन के मामले में द पैराडाइज ने हनुमान अंश को कड़ी चुनौती दे डाली है। द पैराडाइज ने चौथे दिन किया कमाल 24 सितंबर गुरुवार को द पैराडाइज को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया है। फिल्म में नानी, राघव जुयाल, कयादु लोहार और मोहन बाबू जैसे कई कलाकारों ने अहम भूमिकाओं को अदा किया है। साउथ सिनेमा के लोकप्रिय निर्देशक श्रीकांत ओडेला के डायरेक्शन में बनी द पैराडाइज ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है और संडे को अनुमानित 16 करोड़ से अधिक का कलेक्शन किया है।

द पैराडाइज कलेक्शन ग्राफ पेड प्रीमियर- 11.60

पहला दिन- 34.65 करोड़

दूसरा दिन- 14.90 करोड़

तीसरा दिन- 15.25 करोड़

चौथा दिन- 16

टोटल कलेक्शन- 92.4 करोड़ इस तरह से नानी की द पैराडाइज ने अब तक भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अपनी कमाई के सिलसिले को बरकरार रखा है। अगर किसी तरह से द पैराडाइज के बिजनेस का सिलसिला चलता रहा तो आने वाले समय में ये मूवी और अधिक कारोबार करती दिखेगी।