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दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर The Paradise की हुकूमत, Nani की फिल्म ने लहराया कमाई का परचम

By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
Published: Mon, 28 Sep 2026 10:57 AM (IST)

साउथ फिल्म अभिनेता नानी की लेटेस्ट फिल्म द पैराडाइज ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर अपनी हुकूमत जमा ली है।

द पैराडाइज कलेक्शन रिपोर्ट (फोटो क्रेडिट- एक्स)

द पैराडाइज कलेक्शन रिपोर्ट (फोटो क्रेडिट- एक्स)

HighLights

  1. द पैराडाइज ने किया कमाल

  2. चौथे दिन बंपर रही कमाई

  3. वर्ल्डवाइड द पैराडाइज का कब्जा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बीते गुरुवार को तेलुगु सुपरस्टार नानी की मोस्ट अवेटेड फिल्म द पैराडाइज (The Paradise) को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। फिलहाल द पैराडाइज दर्शकों की पहली पसंद बनी हुई है और बड़े पर्दे के साथ-साथ बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। 

रिलीज के चौथे दिन भी द पैराडाइज के वर्ल्डवाइड कलेक्शन में गजब का इजाफा देखने को मिला है। जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस मूवी ने रविवार की छुट्टी की भरपूर फायदा उठाया है। 

द पैराडाइज ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा

पीरियड ड्रामा एक्शन थ्रिलर के तौर पर नानी की द पैराडाइज ने सभी का दिल जीत लिया है। जिसकी वजह क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से मूवी को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। इसी वजह से द पैराडाइज कमाई के मामले में देश और विदेश में धूम मचाती नजर आ रही है। सैकिनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार रिलीज के चौथे दिन नानी (Nani) स्टारर द पैराडाइज ने वर्ल्डवाइड 21 करोड़ से अधिक का कारोबार किया है। 

the paradise box office collection day 4 (1)

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जिसकी मदद से अब द पैराडाइज का ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर ग्रॉस कलेक्शन 150 करोड़ के पार पहुंच गया है। इससे पहले द पैराडाइज के मेकर्स ने ये जानकारी दी थी कि रिलीज के तीन दिन के भीतर इस मूवी ने दुनियाभर में 136 करोड़ का का कारोबार कर लिया था। ऐसे में चार दिन बाद अब कमाई का कुल आंकड़ा 157 करोड़ के करीब हो गया है।

boxoffice

जोकि ओपनिंग वीकेंड के आधार पर किसी भी फिल्म की कमर्शियल परफॉर्मेंस के लिहाज से शानदार आंका जा रहा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो नानी के स्टारडम ने एक बार फिर से कमाल कर दिखाया है और द पैराडाइज की बंपर कमाई से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। 

राघव जुयाल ने छोड़ी छाप

द पैराडाइज की सफलता का सबसे बड़ा कारण फिल्म में राघव जुयाल का नेगेटिव किरदार भी रहा है। जिस तरह से उन्होंने मूवी में खलनायक की भूमिका को अदा किया है, उसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। दूसरी तरफ नानी का एक्शन और स्वैग द पैराडाइज के लिए कारगर साबित हुआ है। 

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