The Family Man Season 3 X Review: जयदीप-मनोज ने 7 एपिसोड की सीरीज में मचाया तांडव, पढ़ें दर्शकों को कैसा लगा तीसरा सीजन
The Family Man Season 3 Review: आखिरकार इंतजार खत्म हो गया और मनोज बाजपेयी की फैमिली मैन सीजन 2 रिलीज हो गई है। यह 21 नवंबर को प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हुई। आइए जानते हैं दर्शकों को कैसी लगी यह सीरीज।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मनोज बाजपेयी एक बार फिर अपनी सबसे चहीती वेब सीरीज द फैमिली मैन का तीसरा सीजन लेकर आ गए हैं। सीजन 3 के लिए, मेकर्स ने शो को उसके आम शहरी माहौल से बहुत दूर ले गए हैं। कहानी नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के ऊबड़-खाबड़, बारिश से भीगे इलाकों में जाती है, जिससे सीरीज को एक नया टेक्सचर मिलता है। टीम ने इस सीजन को अपने सबसे मुश्किल शूट्स में से एक कहा और नॉर्थईस्ट के इलाके, मौसम और लॉजिस्टिक्स को देखते हुए, आप समझ सकते हैं कि क्यों। मुंबई की कुछ जानी-पहचानी झलकें आ सकती हैं, लेकिन विज़ुअल बदलाव साफ दिखता है।
इस सीजन में कास्ट को भी एक बड़ा पावर अपग्रेड मिला है। Jaideep Ahlawat रुक्मा के रोल में आए हैं - एक ऐसा कैरेक्टर जो ऐसा लगता है कि वह एक ही मूव में श्रीकांत की दुनिया को खत्म कर देगा। इसमें निमरत कौर, जुगल हंसराज, आदित्य श्रीवास्तव, पालिन कबाक और हरमन सिंघा भी शामिल हैं, जो सीजन 3 को एक बड़ा कलाकारों का ग्रुप देते हैं।
फैमिली सीजन 3 (The Family Man Season 3) का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था जो कि 21 नवंबर को प्राइम वीडियो पर रिलीज हो चुकी है। आइए जानते हैं दर्शकों को कैसी लगी फैमिली मैन 3।
दर्शकों ने दिए अपने रिव्यू
एक्स पर दर्शकों ने सीरीज पर अपने रिव्यू दे दिए हैं। एक यूजर ने लिखा, 'द फैमिली मैन सीज़न 3 देखने लायक है और इसमें वह सब कुछ है जिसकी सीरीज के फैन उम्मीद करते हैं...सॉलिड परफॉर्मेंस, जबरदस्त एक्शन, फैमिली ड्रामा। लेकिन यह कुछ खास नहीं है, खासकर पहले के सीजन के मुकाबले। अगर आप सीरीज के फैन हैं, तो आपको यह चैप्टर जरूर पसंद आएगा। अगर आप नए हैं, तो भी आपको मजा आएगा।
The Family Man Season 3 is very watchable and delivers much of what fans of the series expect ..solid performances, gripping action, family drama. But it falls slightly short of being exceptional, especially compared with the earlier seasons. If you’re a fan of the series, you’ll… pic.twitter.com/ZvKSuyO8mO— Mayur Parab (@D_Mayur_P) November 21, 2025
एक ने लिखा, 'सीजन 1>सीजन 2>सीजन 3, अब तक का सबसे कमजोर सीजन। मुख्य रूप से एक आम विलेन की वजह से इस सीजन में श्रीकांत तिवारी ने वॉन्टेड मैन के तौर पर अपनी ड्यूटी पूरी की, लेकिन फैमिली मैन के तौर पर उतनी नहीं। उनके परिवार ने एक तरह से उन्हें बहुत निराश किया बड़े साउथ कैमियो मजेदार थे।
#TheFamilyMan3 :⭐⭐⭐— Lakshman Sai Kumar Tumati (@LakshmanOnX) November 20, 2025
Season 1>Season 2>Season 3
Weakest season yet. Mainly because of a generic villain
This season Srikant Tiwari fulfilled his duty as the wanted man but not so much as the family man. His family let him down big time in a way
The big "south" cameos were… pic.twitter.com/pQtIKof9Tj
एक ने लिखा, 'यह अच्छा था, लेकिन और बेहतर हो सकता था। इस बार श्रीकांत तिवारी ने वॉन्टेड मैन का रोल अच्छे से किया, लेकिन फैमिली मैन के रोल में थोड़े फीके पड़ गए। राज और डीके का यूनिवर्स चालू है। कैमियो बहुत अच्छे थे। वह एंडिंग उन्होंने सच में बहुत अच्छी छोड़ी थी।
#TheFamilyManSeason3— LaidOffLad (@techsavysam) November 20, 2025
It was good, but could’ve been better
This time Srikant Tiwari nailed his role as the wanted man but fell a little short as the family man
Raj & DK’s universe is on🔥 the cameos were excellent
That ending they really left it hanging
Office tmrw gn fellas pic.twitter.com/OjLOmJzb4r
एक यूजर ने लिखा, 'बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया! द फैमिली मैन सीजन 3 क्या शानदार है। मेरे हिसाब से यह अकेली बची हुई इंडियन सीरीज है जिसने अब तक कभी निराश नहीं किया। एक ने लिखा, 'इसे मैंने मिडनाइट में देखा, दोनों ने फिर से साबित कर दिया कि क्यों वे इंडस्ट्री के बेहतरीन एक्टर्स हैं। राज एंड डीके एक और एपिसोड बढ़ा देते तो चैन की नींद आती।
Watched From Midnight To 6 AM, No Regrets. The Family Man 3 Is Pure Gold 🐐 @BajpayeeManoj & @JaideepAhlawat Have Once Again Proved Why They’re Among The Finest Actors In The Industry . ❤️@rajndk Sirf Ek Episode Bada Dete Toh Chain Ki Nind Aati 😭 https://t.co/6zrOSPxb6C— A T M A R A M (@mr_deadskull) November 21, 2025
एक ने लिखा, ' फैमिली मैन सीजन 3 को बिंज-वॉच किया, जयदीप अहलावत, मनोज बाजपेयी की परफॉर्मेंस बहुत पसंद आई। स्टोरीलाइन सच में अच्छी है, लेकिन सीजन खत्म कर देना चाहिए था। 5 में से 4 स्टार, सीजन को अच्छे से खत्म न करने के लिए एक्स्ट्रा 1 स्टार नहीं दे रहा।
Binge-watched #thefamilyman (season 3), loved performances of @JaideepAhlawat #manojbajpayee - storyline is really good, however should have finished the season. 4 stars out of 5, not giving additional 1 for not ending the season on high!@rajndk #primevideo #familyman— Aakarshan Sethi (@aakarshan_sethi) November 21, 2025
फैमिली सीजन 3 को क्रिटीक्स और दर्शकों की अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। जयदीप अहलावत ने शो में जान फूंक दी है वहीं मनोज बाजपेयी अपने किरदार में फिर से ढल गए हैं। फैमिली मैन सीजन 3 प्राइव वीडियो पर 21 नवंबर से स्ट्रीम कर रही है।
