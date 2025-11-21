Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    The Family Man Season 3 X Review: जयदीप-मनोज ने 7 एपिसोड की सीरीज में मचाया तांडव, पढ़ें दर्शकों को कैसा लगा तीसरा सीजन

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 11:29 AM (IST)

    The Family Man Season 3 Review: आखिरकार इंतजार खत्म हो गया और मनोज बाजपेयी की फैमिली मैन सीजन 2 रिलीज हो गई है। यह 21 नवंबर को प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हुई। आइए जानते हैं दर्शकों को कैसी लगी यह सीरीज। 

    prefferd source google
    Hero Image

    फैमिली मैन सीजन 3 पर दर्शकों ने दी अपनी राय

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मनोज बाजपेयी एक बार फिर अपनी सबसे चहीती वेब सीरीज द फैमिली मैन का तीसरा सीजन लेकर आ गए हैं। सीजन 3 के लिए, मेकर्स ने शो को उसके आम शहरी माहौल से बहुत दूर ले गए हैं। कहानी नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के ऊबड़-खाबड़, बारिश से भीगे इलाकों में जाती है, जिससे सीरीज को एक नया टेक्सचर मिलता है। टीम ने इस सीजन को अपने सबसे मुश्किल शूट्स में से एक कहा और नॉर्थईस्ट के इलाके, मौसम और लॉजिस्टिक्स को देखते हुए, आप समझ सकते हैं कि क्यों। मुंबई की कुछ जानी-पहचानी झलकें आ सकती हैं, लेकिन विज़ुअल बदलाव साफ दिखता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस सीजन में कास्ट को भी एक बड़ा पावर अपग्रेड मिला है। Jaideep Ahlawat रुक्मा के रोल में आए हैं - एक ऐसा कैरेक्टर जो ऐसा लगता है कि वह एक ही मूव में श्रीकांत की दुनिया को खत्म कर देगा। इसमें निमरत कौर, जुगल हंसराज, आदित्य श्रीवास्तव, पालिन कबाक और हरमन सिंघा भी शामिल हैं, जो सीजन 3 को एक बड़ा कलाकारों का ग्रुप देते हैं।

    यह भी पढ़ें- Friday Releases: शुक्रवार को होगा फुल एंटरटेनमेंट, वीकेंड को भी खास बना देंगी ये 8 सीरीज-फिल्में

    फैमिली सीजन 3 (The Family Man Season 3) का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था जो कि 21 नवंबर को प्राइम वीडियो पर रिलीज हो चुकी है। आइए जानते हैं दर्शकों को कैसी लगी फैमिली मैन 3।

    दर्शकों ने दिए अपने रिव्यू

    एक्स पर दर्शकों ने सीरीज पर अपने रिव्यू दे दिए हैं। एक यूजर ने लिखा, 'द फैमिली मैन सीज़न 3 देखने लायक है और इसमें वह सब कुछ है जिसकी सीरीज के फैन उम्मीद करते हैं...सॉलिड परफॉर्मेंस, जबरदस्त एक्शन, फैमिली ड्रामा। लेकिन यह कुछ खास नहीं है, खासकर पहले के सीजन के मुकाबले। अगर आप सीरीज के फैन हैं, तो आपको यह चैप्टर जरूर पसंद आएगा। अगर आप नए हैं, तो भी आपको मजा आएगा।

     

    एक ने लिखा, 'सीजन 1>सीजन 2>सीजन 3, अब तक का सबसे कमजोर सीजन। मुख्य रूप से एक आम विलेन की वजह से इस सीजन में श्रीकांत तिवारी ने वॉन्टेड मैन के तौर पर अपनी ड्यूटी पूरी की, लेकिन फैमिली मैन के तौर पर उतनी नहीं। उनके परिवार ने एक तरह से उन्हें बहुत निराश किया बड़े साउथ कैमियो मजेदार थे।

     

    एक ने लिखा, 'यह अच्छा था, लेकिन और बेहतर हो सकता था। इस बार श्रीकांत तिवारी ने वॉन्टेड मैन का रोल अच्छे से किया, लेकिन फैमिली मैन के रोल में थोड़े फीके पड़ गए। राज और डीके का यूनिवर्स चालू है। कैमियो बहुत अच्छे थे। वह एंडिंग उन्होंने सच में बहुत अच्छी छोड़ी थी।

     

    एक यूजर ने लिखा, 'बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया! द फैमिली मैन सीजन 3 क्या शानदार है। मेरे हिसाब से यह अकेली बची हुई इंडियन सीरीज है जिसने अब तक कभी निराश नहीं किया। एक ने लिखा, 'इसे मैंने मिडनाइट में देखा, दोनों ने फिर से साबित कर दिया कि क्यों वे इंडस्ट्री के बेहतरीन एक्टर्स हैं। राज एंड डीके एक और एपिसोड बढ़ा देते तो चैन की नींद आती।

     

    एक ने लिखा, ' फैमिली मैन सीजन 3 को बिंज-वॉच किया, जयदीप अहलावत, मनोज बाजपेयी की परफॉर्मेंस बहुत पसंद आई। स्टोरीलाइन सच में अच्छी है, लेकिन सीजन खत्म कर देना चाहिए था। 5 में से 4 स्टार, सीजन को अच्छे से खत्म न करने के लिए एक्स्ट्रा 1 स्टार नहीं दे रहा। 

     

    फैमिली सीजन 3 को क्रिटीक्स और दर्शकों की अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। जयदीप अहलावत ने शो में जान फूंक दी है वहीं मनोज बाजपेयी अपने किरदार में फिर से ढल गए हैं। फैमिली मैन सीजन 3 प्राइव वीडियो पर 21 नवंबर से स्ट्रीम कर रही है।

    यह भी पढ़ें- The Family Man 3 Review: 'श्रीकांत' पर भारी पड़ गए जयदीप, पहले से ज्यादा खतरनाक मिशन; देखने लायक है तीसरा सीजन?