The Archies Teaser: सुहाना खान की 'द आर्चीज' का टीजर रिलीज, 60s के प्यार और ब्रेकअप की कहानी में खो जाएंगे आप

नई दिल्ली, जेएनएन। The Archies Teaser: मोस्ट अवेटेड ओटीटी फिल्मों में से एक 'द आर्चीज' (The Archies) का टीजर रिलीज हो गया है। ये फिल्म लंबे समय से चर्चा में है। इसकी वजह बी-टाउन के फेमस स्टार किड्स हैं। मूवी में शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) की लाडली बेटी सुहाना खान, अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) के नाती अगस्त्य नंदा और बोनी कपूर (Boney Kapoor) की बेटी खुशी कपूर लीड रोल में हैं।

रविवार को नेटफ्लिक्स ने जोया अख्तर की निर्देशित फिल्म 'द आर्चीज' का टीजर रिलीज किया है। टीजर में 60 के दशक के प्यार, फन, रोमांस और ब्रेकअप की कहानी दिखाई गई है। टीजर की शुरुआत एक सुंदर हिल स्टेशन रिवरडेल से होती है। फिर सुहाना खान (Suhana Khan), खुशी कपूर (Khushi Kapoor) और अगस्त्य नंदा (Agastya Nanda) अपने 60s के स्टाइल में थिरकते और मस्ती करते हुए नजर आए।

स्कूल की मस्ती से शुरू हुई कहानी धीरे-धीरे प्यार में तब्दील हो जाती है और फिर होता है हार्ट ब्रेकिंग ब्रेकअप। सुहाना खान और अगस्त्य नंदा की जोड़ी भी मजेदार है। फिल्म में सुहाना 'वेरोनिका', खुशी 'बेट्टी' और अगस्त्य 'आर्ची' का किरदार निभा रहे हैं। रेट्रो लुक में तीनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। टीजर को लोगों का भी बहुत प्यार मिल रहा है।

You’ve seen the gang in the comics, in books, and even in Riverdale — but this time around, you’ll see them closer to home!

Set in the 60's, The Archies builds a world that’s both familiar and new. Here's your first look #TUDUM! pic.twitter.com/uxpS1A3JeX— Netflix India (@NetflixIndia) June 17, 2023