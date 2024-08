Tanaav 2 Trailer: सीरिया से लौटा आतंकवादी अल-दमिश्क घाटी में बढ़ाएगा तनाव, घुटने टेकने को मजबूर होगा कबीर?

This time, revenge will be personal!

Witness the action-packed second season of Tanaav, streaming on 6th September on Sony LIV.

Kabir will face his most formidable foe - Al Damishq. Will he be able to save Kashmir and avenge his friends and family?

Tanaav Season 2 is directed… pic.twitter.com/MbazbbySis— Applause Entertainment (@ApplauseSocial) August 20, 2024

कब रिलीज होगी 'तनाव 2' ?

'तनाव 2' के ट्रेलर ने एक बात साफ कर दी है कि सीजन 2 पहले से भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है। ट्रेलर रिलीज करते हुए मेकर्स ने कैप्शन में लिखा, इस बार बदला व्यक्तिगत होगा! 6 सितंबर को सोनी लिव पर स्ट्रीमिंग के लिए तनाव का एक्शन से भरपूर दूसरा सीजन देखें। कबीर अपने सबसे खतरनाक दुश्मन अल दमिश्क का सामना करेगा। क्या वो कश्मीर को बचा पाएगा और अपने दोस्तों और परिवार का बदला ले पाएगा?

'तनाव 2' की स्टार कास्ट

'तनाव 2', फेमस इजरायली शो फौदा (Fauda) का हिंदी एडेप्टेशन है। सीरीज को सुधीर मिश्रा और ई निवास ने डायरेक्ट किया है। 'तनाव 2' में अरबाज खान (Arbaaz Khan), मानव विज (Manav Vij), गौरव अरोड़ा (Gaurav Arora), रजत कपूर, शशांक अरोड़ा, अमित गौर, सोनी राजदान जैसे कलाकार अहम भूमिका में नजर आने वाले हैं।

यह भी पढ़ें- KGF 2 से कांतारा तक, इस वीकेंड OTT पर देख डालें National Film Award जीतने वाली ये साउथ फिल्में