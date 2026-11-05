3 साल बाद OTT पर आ रही तमन्ना भाटिया की फिल्म, बॉक्स ऑफिस पर थी डिजास्टर; 10 गुना से ज्यादा हुआ था नुकसान

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। तीन साल पहले दीवाली वीक में रिलीज हुई वो फिल्म जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरफ्लॉप हुई थी, अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है।

यह फिल्म है बांद्रा (Bandra Movie)। यह फिल्म तमन्ना भाटिया (Tamannaah Bhatia) की मलयालम डेब्यू थी। फिल्म में तमन्ना के अलावा दिलीप लीड रोल में थे। इसके अलावा बॉलीवुड एक्टर डीनो मोरिया (Dino Morea) भी फिल्म का हिस्सा थे।

दीवाली वीक में आई थी फिल्म

10 नवंबर 2023 को बांद्रा दीवाली वीक में रिलीज हुई थी। फिल्म को लेकर बज बना था, लेकिन फिल्म सिनेमाघरों में ऑडियंस को नहीं खींच पाई और इसकी वजह इसका नेगेटिव रिस्पॉन्स था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरफ्लॉप हुई थी।

10 गुना ज्यादा हुआ था नुकसान बांद्रा फिल्म 35 करोड़ रुपये के बजट में बनाई गई थी, लेकिन कमाई 3 करोड़ रुपये के करीब हो पाई थी। इस फिल्म ने 10 गुना से ज्यादा नुकसान झेला था। खैर, तीन साल बाद ये डिजास्टर फिल्म ओटीटी पर दस्तक दे रही है।

किस ओटीटी पर है बांद्रा मूवी? तमन्ना भाटिया और दिलीप की फिल्म बांद्रा (Bandra Movie On OTT) जी5 पर स्ट्रीम होगी। सोशल मीडिया हैंडल पर किए गए पोस्ट के मुताबिक, फिल्म 13 नवंबर से ओटीटी पर स्ट्रीम होगी। फिलहाल, यह मलयालम जी5 पर आएगी। यह फिल्म हिंदी में उपलब्ध नहीं है।