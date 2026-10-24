OTT पर होगा 'पारिवारिक मनोरंजन', पंकज त्रिपाठी और अदिति राव हैदरी की रोमांटिक फिल्म कब और कहां होगी रिलीज?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पंकज त्रिपाठी (Pankaj Tripathi) और अदिति राव हैदरी (Aditi Rao Hydari) पहली बार एक-दूसरे के साथ स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं, वो भी रोमांटिक कपल के तौर पर।

जी हां, अदिति और पंकज की साथ में रोमांटिक फिल्म 'पारिवारिक मनुरंजन' (Parivarik Manuranjan) की अनाउंसमेंट हो गई है। फिल्म का टीजर जारी हुआ है, साथ ही इसकी रिलीज को लेकर भी अपडेट आ गया है। यह फिल्म आप कब और कहां देख सकते हैं? जानिए...

'पारिवारिक मनुरंजन' का टीजर आउट हाल ही में, अदिति राव हैदरी और पंकज त्रिपाठी स्टारर 'पारिवारिक मनुरंजन' का टीजर जारी किया है जिसमें दोनों की केमिस्ट्री देखने लायक है। 1 मिनट 3 सेकंड के टीजर में रोमांस भी देखने को मिलेगा और मनोरंजन भी। टीजर की शुरुआत 'कुंवारे' मिस्टर रंजन दुबे (पंकज त्रिपाठी) से होती है।

रंजन के घर काम के लिए हेलेन (अदिति) आती है जो खुद को प्रॉपर्टी मैनेजर और हाउसकीपर बताती है। इसे बाद वह उनके घर रहने लगती है और यहीं से मनोरंजन की असली शुरुआत होती है। फिल्म का टीजर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, "प्यार मनु और रंजन का, बना मनुरंजन सभी का।"