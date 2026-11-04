एक ना और पूरा मोहल्ला बना दुश्मन, Manoj Bajpayee की Last Man in Tower का रोमांचक ट्रेलर आउट; कहां देखें मूवी?

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। सोचिए कि आप अपने घर को बचाने के लिए डटे हुए हैं, लेकिन पूरा पड़ोस ही आपके खिलाफ हो जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे? मनोज बाजपेयी की अपकमिंग मूवी 'लास्ट मैन इन टॉवर' (Last Man In Tower) इसी दुविधा पर आधारित है।

इसमें मनोज के अलावा दिव्या दत्ता और बोमन ईरानी मुख्य भूमिकाओं में हैं। बुकर पुरस्कार विजेता लेखक अरविंद अडिगा के 2011 के बेस्टसेलिंग उपन्यास पर आधारित इस फिल्म का निर्देशन बेन रेखी ने किया है और इसे राणा दग्गुबाती की 'स्पिरिट मीडिया' का समर्थन प्राप्त है।

क्या है लास्ट मैन इन टावर की कहानी? इसका ट्रेलर 3 नवंबर को ट्रेलर जारी किया गया, जिसमें मनोज बाजपेयी ने योगेश मिश्रा का किरदार निभाया है। योगेश एक रिटायर्ड फिजिक्स टीचर हैं, जो अपनी हाउसिंग सोसाइटी के पुनर्विकास (रीडेवलपमेंट) के लिए सहमत हो जाने के बावजूद, अपना मुंबई वाला अपार्टमेंट छोड़ने से इनकार कर देते हैं।

जहां उनके पड़ोसी इस प्रस्ताव को बेहतर घरों में जाने और अपना जीवन बेहतर बनाने के एक मौके के रूप में देखते हैं, वहीं योगेश उस जगह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, जो बरसों की यादों से जुड़ी है। उनके लिए, अपार्टमेंट छोड़ने का मतलब है उस जिंदगी को पीछे छोड़ देना, जिसे उन्होंने इतने सालों में बनाया है।

पड़ोसियों से मोल ले ली दुश्मनी उनके इस रुख की वजह से उनका सामना संगीता पुरी (दिव्या दत्ता) से होता है। संगीता एक गृहिणी हैं, जो इस पुनर्विकास (रीडेवलपमेंट) को अपने बेटे के बेहतर भविष्य को सुरक्षित करने के एक मौके के रूप में देखती हैं। उनके पास इस सौदे को पूरा कराने की अपनी वजहें हैं, और योगेश के इनकार से उनकी निराशा और बढ़ जाती है।