JFF 2026: इंटीमेट सीन्स के वायरल होने पर बोलीं दिव्या दत्ता, कहा- 'कहानी अच्छी हो तो...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिनेमा जगत के लोकप्रिय फेस्टिवल यानी जागरण फिल्म फेस्टिवल 2026 का आगाज 28 अक्टूबर से मुंबई में हो गया है। जेएफएफ दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा फिल्म मेला है, जो एक शहर से दूसरे शहर घूमता है।

अब इसका कारवां मायानगरी आ पहुंचा है और फिल्म महोत्सव के पहले और दूसरे दिन सिनेमा जगत के तमाम सितारों का जमावड़ा भी यहां देखने को मिला है। दूसरे दिन हमारे साथ मौजूद थीं एक्ट्रेस दिव्या दत्ता। इस दौरान उन्होंने कई सारे मुद्दों पर बात की चलिए जानते हैं उनके बारे में। पूरी फिल्म बनती है लेकिन कुछ इंटीमेट सीन्स वायरल होते हैं और उस पर खूब चर्चा होती है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? ये ऑडियंस पर डिपेंड करता है कि वो क्या पिक कर रही है। हो सकता है कि वो कहानी का उतना अहम पार्ट ना भी हो लेकिन उन्हें आगे कर दिया जाता है। ऐसी रील्स आती हैं और चली जाती हैं। मेन मुद्दा ये होता है कि अगर कहानी अच्छी है तो लोग उसे पसंद करते हैं ये इंटीमेट सीन्स आए गए हो जाते हैं।