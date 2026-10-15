पंडितों के विवाद के बाद बदला Ghookskhor Pandar का नाम, OTT पर आ रही Ghazab Raat; ट्रेलर रिलीज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इस साल की शुरुआत में, नेटफ्लिक्स (Netflix) ने मनोज तिवारी (Manoj Tiwari) की एक फिल्म अनाउंस की थी नाम थी 'घूसखोर पंडित' (Ghooskhor Pandat)। फिल्म के इस नाम को लेकर काफी विवाद हुआ जिसकी वजह से ये आज तक रिलीज नहीं हो पाई।

फिल्म के निर्माताओं और नेटफ्लिक्स के खिलाफ FIR दर्ज की गई। फिल्म पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई। इसके तुरंत बाद सोशल मीडिया से फिल्म का सारा प्रचार-प्रसार हटा दिया गया।