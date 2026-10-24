Must Watch निकली OTT पर आई 2 घंटे की Thriller, सस्पेंस से भरी फिल्म ने जमाया नंबर-1 पर कब्जा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। महीनों तक विवाद के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक फिल्म ने दस्तक दी है जिसने 24 घंटे के अंदर ही ओटीटी पर नंबर-1 स्थान पर कब्जा कर लिया है। फिल्म की कहानी सस्पेंस से भरी हुई है।

यह फिल्म रिलीज से पहले काफी चर्चा में थी। फिल्म को लेकर बवाल भी मचा। बात यहां तक पहुंच गई थी कि मेकर्स को टीजर-ट्रेलर भी डिलीट करना पड़ गया था। हालांकि, फिल्म का नाम बदलने के बाद आखिरकार उसे ओटीटी पर उतारा गया।

ओटीटी पर आई नई फिल्म जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं, वो है 'गजब रात' (Gajab Raat) जिसका पहले टाइटल 'घूसखोर पंडत' था। हालांकि, नाम को लेकर विवाद हुआ जिसके बाद इसका नाम 'गजब रात' रखा गया। यह फिल्म 23 अक्टूबर को ही ओटीटी पर आई और अब नंबर-1 पर ट्रेंड कर रही है।

फिल्म की स्टार कास्ट 2 घंटे 3 मिनट की सस्पेंस थ्रिलर में मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee) मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म में दिव्या दत्ता, साकिब सलीम, अक्षय ओबेरॉय और नुसरत भरूचा जैसे सितारे भी अहम भूमिका में हैं। क्या है गजब रात की कहानी? फिल्म की कहानी एक ऐसी लड़की के इर्द-गिर्द घूमती है जिसे एक पॉलिटिशियन मारने की फिराक में है, लेकिन क्यों? फिल्म में पुलिस की भूमिका निभाने वाले मनोज बाजपेयी उस लड़की को बचा पाता है या नहीं, कहानी इसी के इर्द-गिर्द घूमती है।