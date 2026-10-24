Gajab Raat Review: क्राइम थ्रिलर में हुकुम का इक्का हैं मनोज बाजपेयी, क्या देखने लायक भी है 'गजब रात'?

एकता गुप्ता, नई दिल्ली। मनोज बाजपेयी स्टारर 'गजब रात' ने नेटफ्लिक्स पर दस्तक दे दी है। इस फिल्म का टाइटल पहले 'घूसखोर पंडत' था लेकिन टाइटल को लेकर हुए विरोध के चलते इसका नाम बदल दिया गया। सस्पेंस क्राइम थ्रिलर आखिरकार रिलीज हो गई है आइए जानते हैं इस रिव्यू में फिल्म कैसी है?

फिल्म की कहानी गजब रात (Gajab Raat) में मनोज बाजपेयी ने एक भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर अजय निर्वित का लीड किरदार निभाया है। जो रिश्वतखोर है और पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। कहानी की शुरुआत दिल्ली के एक होटल में रेड मारने से होती है जहां नुसरत भरुचा का किरदार रोजी भी होती है लेकिन रोजी से मिलने वाली रिश्वत के चलते निर्वित उसे छोड़कर बाकी को हिरासत में ले लेता है।

इस बीच शहर में एक चलती हुई कार से गंभीर रूप से घायल हुई लड़की बाहर कूद जाती है। जिसका केस अजय निर्वित को हैंडओवर किया जाता है। लड़की को हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है लेकिन निर्वित इस लड़की के केस से ज्यादा खुद को होने वाले फायदे के बारे में सोचता है और इसीलिए वहां पहुंचे संदिग्ध सीबीआई ऑफिसर का साथ देने का फैसला करता है और लड़की को हॉस्पिटल में ही मारने का प्लान बनाता है।

आखिर कौन है वो लड़की? क्या निर्वित लड़की को मारने में सफल होता है? या फिर सस्पेंस से भरी कहानी कोई और मोड़ लेती है? इन सवालों के जवाब फिल्म देखने पर ही मिलेंगे। एक्टिंग मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee) ने एक घूसखोर ऑफिसर के किरदार में जान डाल दी है। अक्षय ओबेरॉय, साकिब सलीम ने अच्छा काम किया है वहीं राजीव गुप्ता ने अच्छी तरह हरियाणवी लहजा पकड़ा है। वहीं अलावा दिव्या दत्ता (Divya Dutta) और नुसरत भरूचा का स्क्रीनटाइम बेहद कम है।

डायरेक्शन कहानी, पिंक, एयरलिफ्ट और रेड जैसी बेहतरीन फिल्मों का डायरेक्शन करने वाले निर्देशक रितेश शाह ने गजब रात का निर्देशन शानदार तरीके से किया है। 2 घंटे 03 मिनट में सिर्फ एक रात के ईर्द-गिर्द बुनी गई कहानी में भरपूर सस्पेंस है। किसी भी पॉइंट पर कहानी प्रीडिक्टेबल नहीं लगती। हालांकि इनकी पुरानी फिल्मों से इसकी तुलना करना थोड़ी नाइंसाफी होगी।

क्या है खूबियां? गजब रात की सबसे बड़ी खूबियों में इसकी कहानी और एक्टर्स की बेहतरीन परफॉर्मेंस है। मनोज बाजपेयी के साथ-साथ अन्य सपोर्टिंग कलाकारों ने भी अपने-अपने किरदारों के साथ न्याय किया है। कहानी कहीं भी स्लो और बोरिंग नहीं होती और आखिरी तक सस्पेंस बना रहता है।