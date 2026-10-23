Chaar Yaar Review: चोर-पुलिस की कहानी में अंडरवर्ल्ड-एक्शन का तड़का, फिर कहां चूकी 'चार यार'?

एकता गुप्ता, नई दिल्ली। प्राइम वीडियो पर यूट्यूबर पूरव झा की वेब सीरीज चार यार (Chaar Yaar) रिलीज हो चुकी है। जिसमें नमन जैन, साकिब अयूब, प्रेरक मेहता ने अहम भूमिका निभाई है वहीं सिकंदर खेर, साईं ताम्हणकर, राजेश तैलंग, चंकी पांडे जैसे कलाकारों की टोली ने सपोर्टिंग किरदार निभाए हैं। आइए जानते हैं इस रिव्यू में कैसी है सीरीज?

चार यार की कहानी? चार या(Chaar Yaar) की कहानी चार दोस्तों साहिल (Purav Jha)), समीर (नमन जैन), टोनी (साकिब अयुब), जय (प्रेरक मेहता) के ईर्द-गिर्द घूमती है जो 2000 की शुरुआत में मुंबई शहर में रहते हैं और जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में एक महंगी विंटेज कार चोरी कर लेते हैं। लेकिन एक बार की ये चोरी उनका लालच बन जाती है और फिर कार चुराने का ये सिलसिला शुरू हो जाता है।

सीरीज में क्या है खूबी? सीरीज की सबसे बड़ी खूबी इसके एक्टर्स हैं। स्क्रीन पर राजेश तैलंग (Rajesh Tailang), सिकंदर खेर (Sikandar Kher) का स्वैग एक अलग ही वाइब देता है, वहीं चंकी पांडे का अलग अंदाज भी आपको पसंद आएगा। इसके अलावा चारों लीड कलाकारों ने दोस्तों के रूप में एक अच्छी बॉन्डिंग शेयर की है।

डायरेक्टर विनय वैकुल (Vinay Waikul) ने 2000 के दशक के मुंबई को अच्छी तरह दिखाया है वहीं चार मीडिल क्लास लड़कों का पैसे कमाने का अलग जुगाड़ भी दिलचस्प है। इसके अलावा उनका अंडरवर्ल्ड से जुड़ाव भी कहानी में रोमांचक लगता है। साईं ताम्हणकर का किरदार थोड़ा और बेहतर बनाया जा सकता था हालांकि उनकी एक्टिंग में कोई कमी नहीं है। वहीं राजेश तैलंग का बैखोफ अंदाज भी आपको पसंद आएगा।