दृश्यम 3 से भी ज्यादा 'घुमावदार' निकली OTT की नई सस्पेंस थ्रिलर, IMDb ने भी दी है 7.5 की टॉप रेटिंग

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सस्पेंस थ्रिलर जॉनर सिनेमा जगत में सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला जॉनर है। मौजूदा समय में बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन की दृश्यम 3 भी इसी थीम की फिल्म है और अपार सफलता हासिल कर रही है।

इस बीच ओटीटी पर भी हाल ही में एक ऐसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म को रिलीज किया गया है, जिसकी कहानी सारे अनुमानों को गलत साबित करती है। आइए जानते हैं कि वह कौन सी मूवी है। ओटीटी पर आई मस्ट वॉच सस्पेंस थ्रिलर इस लेख में जिस फिल्म के बारे में बात की जा रही है, वह दरअसल मलयालम सिनेमा से नाता रखती है। इस मूवी को बीते 11 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। बॉक्स ऑफिस पर इस सस्पेंस थ्रिलर ने ठीकठाक प्रदर्शन करके दिखाया था और अब ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर ये धमाल मचा रही है। दरअसल इस फिल्म का नाम प्रधामा दृष्टिया कुट्टक्क (Pradhama Drishtya Kuttakkar) है।

बात की जाए प्रधामा दृष्टिया कुट्टक्क की कहानी की तरफ तो ये मूवी एक लेडी पुलिस कॉन्स्टेबल के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने पति की मौत के बाद उसकी पुलिस की नौकरी के लिए विभाग में शामिल होती है। 2 घंटे 40 मिनट की इस फिल्म में पुलिस की वर्दी के पीछे ऐसे गहरे राज को दर्शाया गया है, जो अब तक सिनेमा में कभी नहीं देखा गया है।